¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥á¥Ã¥·¤ÈÆ±¤¸ÊÌ¼¡¸µ¤ÎÁª¼ê¡©¡¡±Ñ»æ¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¸õÊä¤Ëµó¤²¤ë
10·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤¬½ªÎ»¤·¡¢25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¡£
¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢Âè8Àá¤Î½éÀï¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÂÐ¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤òÁ°¤Ë¡¢³Æ¥é¥¤¥¿¡¼¿Ø¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î7»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î³èÌö¤À¡£
¡Ö¥ê¥ª¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ò¡Ø°ÛÀ±¿Í¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÆÀÅÀÎ¨¤Ï¤Þ¤µ¤ËÄ¶¿ÍÅª¤Ç¡¢Èà¤â¤Þ¤¿ÆÈ¼«¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤½¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£
¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂÐBIG6¤ò3»î¹ç¾Ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î3¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£CL½éÀï¥Ê¥Ý¥êÀï¤Ç¤âÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Îµ¼Ô¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥°¥é¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤é¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÇ¯´ÖMVP¤Ï²ÃÆþ¤·¤¿22-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ß¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤¬³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎºÇÂ¿¼õ¾Þ¤Ï¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤é¤Î2²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤½¤ÎµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£