¤³¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¥¤¥¤»Ò¤ÈÊâ¤¯¤Î½é¤á¤Æ¡ª 55ºÐÆÈ¿È½÷À¤¬Æ±¤¸¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤¦¿ä¤·»÷¤ÎÃË»Ò¤Ë¥É¥¥É¥¡¿¥Ï¥ë¥³¤ÎÎø¯
¡Ø¥Ï¥ë¥³¤ÎÎø¡¡55ºÐ¤Î»ä¤¬35ºÐÇ¯²¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Êµ×ÊÝ¥Þ¥·¥ó/KADOKAWA¡ËÂè15²ó¡ÚÁ´23²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Ï¥ë¥³¤ÎÎø¡¡55ºÐ¤Î»ä¤¬35ºÐÇ¯²¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Ã¯¤«¤òÇ®¶¸Åª¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡½¡½¡ª ¤ª¤·¤ã¤ì¤âÈþÍÆ¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢Îø¤òÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿55ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À¡¦¥Ï¥ë¥³¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÃ¸¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¶öÁ³¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤«¤±¤¿20ºÐ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦°¦²ì¸÷¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¡Ä¿ä¤·¤ÎÂ¸ºß¤¬°Å¤¯ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ë¥³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¸÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Èà½÷¤ÎÆü¾ï¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ½÷»Ò¡¦¥Ï¥ë¥³¤ÎÃÙ¤¤ÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¯¡Ø¥Ï¥ë¥³¤ÎÎø¡¡55ºÐ¤Î»ä¤¬35ºÐÇ¯²¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ï¡¢¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¿Í¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Ï¥ë¥³¤ÎÎø¡¡55ºÐ¤Î»ä¤¬35ºÐÇ¯²¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Ã¯¤«¤òÇ®¶¸Åª¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡½¡½¡ª ¤ª¤·¤ã¤ì¤âÈþÍÆ¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢Îø¤òÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿55ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À¡¦¥Ï¥ë¥³¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÃ¸¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¶öÁ³¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤«¤±¤¿20ºÐ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦°¦²ì¸÷¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¡Ä¿ä¤·¤ÎÂ¸ºß¤¬°Å¤¯ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ë¥³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¸÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Èà½÷¤ÎÆü¾ï¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ½÷»Ò¡¦¥Ï¥ë¥³¤ÎÃÙ¤¤ÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¯¡Ø¥Ï¥ë¥³¤ÎÎø¡¡55ºÐ¤Î»ä¤¬35ºÐÇ¯²¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ï¡¢¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¿Í¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£