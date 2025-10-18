¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛDXTEEN¡¦Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡¢¥×¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤¹¤®¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¡´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¼ÍÈ´¤¯¡ÖI LOVE YOU¡×
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦DXTEEN¤ÎÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÎÂçµ×ÊÝÇÈÎ±
¡¡Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö3rd SHOW¡×Æâ¡ÖGRAPEFRUIT MOON¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Á¯Îõ¤ÊÀÖ¤¤¥·¥ã¥Ä¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢Æ²¡¹¤È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿Âçµ×ÊÝ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥ê¥Ã¥×¥·¥ó¥¯¤Ç¡ÖI LOVE YOU¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥¦¥¤¥ó¥¯¤òÅº¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡È¥×¥í¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤é¤·¤¤´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¼ÍÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
