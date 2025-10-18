moxymill¡¦YURARA¡¢¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥á¥¤¥¯¤¬¤ª»÷¹ç¤¤ ¸°ÊÔ¤ß¥Ë¥Ã¥ÈÃå¤³¤Ê¤¹¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦moxymill¡Ê¥â¥¯¥·¡¼¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤ÎYURARA¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆü¥×½÷»Ò¡×½Ð¿È¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÈþµÓÈäÏª
YURARA¤Ï¡¢¸°ÊÔ¤ß¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¥®¥ã¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆü¥×½÷»Ò¡×½Ð¿È¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÈþµÓÈäÏª
¢¡YURARA¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤«¤éÈþµÓÈäÏª
YURARA¤Ï¡¢¸°ÊÔ¤ß¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¥®¥ã¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û