CUTIE STREET¿¿ÆéÆäºé¡¢Âç¤Ö¤ê¥Ù¥ë¥È¡ß¥¹¥«¡¼¥Õ¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê ¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¤Î¾Ð¤ß¤Ë¶»¥¥å¥ó¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¡Ê¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¤Î¿¿ÆéÆäºé¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCUTIE STREET¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¼ó¸µ¤Ë¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò´¬¤¤¤Æ¥¯¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¿¿Æé¡£¥Æ¥£¥¢¡¼¥É¥Ø¥à¥¹¥«¡¼¥È¤ËÂç¤¤Ê¥Ù¥ë¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢Ê·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCUTIE STREET¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¢¡¿¿ÆéÆäºé¡¢¥¯¡¼¥ë¡ß¾Ð´é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÌ¥Î»
¼ó¸µ¤Ë¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò´¬¤¤¤Æ¥¯¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¿¿Æé¡£¥Æ¥£¥¢¡¼¥É¥Ø¥à¥¹¥«¡¼¥È¤ËÂç¤¤Ê¥Ù¥ë¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢Ê·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û