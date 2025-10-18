»³ËÜË¾³ð¡¢NMB48Â´¶È¸å½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤ ¾åÉÊ¹õ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¾®´é¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¸µNMB48¤Î»³ËÜË¾³ð¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µNMB¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¾®´éºÝÎ©¤Ä¾åÉÊ¥ï¥ó¥Ô»Ñ
»³ËÜ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Î¶ß¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ó¤À¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹õ¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ß¤«¤Ë¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬¶¯¤¤¡×¡Ö¾®´é¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢»³ËÜ¤Ï8·î¤ËNMB48¤òÂ´¶È¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½é¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
