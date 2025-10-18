¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¡¥¬¥ë¥¢¥ï½éÅÐ¾ì¡ª¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¨¤¤¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡Ê23¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten¡¡GirlsAward¡¡2025¡¡AUTUMN/WINTER¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Ä¹Èø¤Ï¥¬¥ë¥¢¥ï½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷Í¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê24¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¡Ê´ÆÆÄ×¢ÌÚÎ´°ì¡¢24Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£½é¤á¤Æ¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤òÊâ¤¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È½é¡¹¤·¤¤´¶ÁÛ¡£¡ÖÀ¨¤¤¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤È¤«ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Èø±é¤¸¤ëÆâµ¤¤Ê¹â¹»À¸¡¦µÜÎæ¤È»³ÅÄ±é¤¸¤ë³Ø¹»Ãæ¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦·Ê¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ç°ìÅÓ¤Ê½éÎø¤Ë¡¢ÉÔ¿³¤Ê»ö·ï¤äÎø¿Í¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ë»É·ãÅª¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼«¿È¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊª¸ì¤Î¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÌò¡£½ã¿è¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·Ê¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Æ2¿Í¤Î´Ø·¸À¤òÂçÀÚ¤Ë»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤Þ¤Ç¤¢¤È6Æü¡£¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÜÎæ¤È·Ê¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Êª¸ì¤â¤Î¸ì¤ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£