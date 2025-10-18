°Ý¿·¤ÎµÄ°÷Äê¿ô¸º¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥Ñ¥Ã¥¯¥ó»ØÅ¦¡¡ÆÍÇ¡ÀäÂÐ¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö·×»»¡×¤ò¿äÂ¬
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥ó¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¤³¤È¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¡Ê54¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¡ÝTBS¡ÖÊóÆ»1930¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ø¸þ¤±¤¿À¯ºö¶¨µÄ¤Ç¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ²ñµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï16ÆüÃë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¯ºö¶¨µÄ¤Î½é²ñ¹ç¤Ç12¹àÌÜ¤ÎÀ¯ºöÍ×µá¤òÄó¼¨¤·¡¢Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤È¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤ò2ËÜÃì¤È¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Æ±ÆüÌë¤ËµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤¬¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¡¢³Ë¿´¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ÇÇ¯Æâ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤òÆÍÇ¡¡ÖÏ¢Î©¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿°Ý¿·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ì±¤Î°©Âô°ìÏºÁªµóÀ©ÅÙÄ´ºº²ñÄ¹¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤ÇÄê¿ôºï¸º¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊý¤ÎÄê¿ô¤¬¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤¤¤¤Ê¤êÄê¿ôºï¸º¤ÏÏÀ³°¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈãÈ½¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¤Ï¸øÌÀÅÞ¤¬´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶âµ¬À©¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤ï¤º¤ËÏ¢Î©Î¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¸øÌÀ¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡¢À¯¼£¤È¸¥¶â¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆó¤ÎÉñ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¯¼£¤È¸¥¶â¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃª¤Ë¾å¤²¤è¤¦¤È¡×¤È°Ý¿·¤Î»×ÏÇ¤ò¿äÂ¬¡£µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ï¡Ö°Ý¿·¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄó°Æ¡×¤Ç¡ÖÃÏÊý¤Ç¤ÏÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï°û¤ß¤ä¤¹¤¤Êý¤Î¾ò·ï¤À¤ÈÂ¿Ê¬·è¤á¤Æ¡¢°Ý¿·¤Î»Ù»ý¼Ô¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦·×»»¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¿¤À¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤¬¤³¤Î¥¤¥·¥å¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÁªµó¤Ç³ÆÅÞ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·²æ¡¹¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ï¹ñÌ±¤¬½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¿ô¤Ï²¤½£³Æ¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¿Í¸ýÈæ¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖµÄ²ñÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¿ô¤¬¡Ë·è¤·¤ÆÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¹ñÌ±¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡Ê°Ý¿·¤¬Äê¿ôºï¸º¤ò¡Ë²¡¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤¬°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·×»»¤«¤Ê¤È¤â»×¤¦¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£