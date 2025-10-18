¤¦¤ë¤ª¤¤Æ©ÌÀÈ©¤Ø♡¥¨¥Á¥åー¥É¤Î¿·ºî¡Ö¥ªー¥ë¥Çー¥°¥é¥¹¥¹¥¥óBB¥¯¥êー¥à¡×¤Ç³ð¤¦¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä
´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥Á¥åー¥É¡×¤«¤é¡¢Æ©ÌÀ´¶³¤È¼«Á³¤Ê¥Ä¥äÈ©¤ò³ð¤¨¤ë¡Ø¥ªー¥ë¥Çー¥°¥é¥¹¥¹¥¥óBB¥¯¥êー¥à¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£À°È©À®Ê¬PDRN¹¤ä¥·¥«*²¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁÇÈ©¤½¤Î¤â¤Î¤¬Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£·Ú¤ä¤«¤Ç¥à¥é¤Î¤Ê¤¤¥«¥ÐーÎÏ¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä´¶¤Ç¡¢Æü¾ï¥á¥¤¥¯¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃíÌÜ¤Î¿·ºî¤Ç¤¹¡£
BB¥¯¥êー¥à¤Ç³ð¤¨¤ëÆ©ÌÀ´¶¡ß¤â¤Á¤â¤Á¥Ä¥äÈ©
¥¨¥Á¥åー¥É¤Î¡Ø¥ªー¥ë¥Çー¥°¥é¥¹¥¹¥¥óBB¥¯¥êー¥à¡Ù¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥«¥ÐーÎÏ¤ÈÆ©ÌÀ´¶³¤òÎ¾Î©¡£
À°È©À®Ê¬¤ÎPDRN¹¡¢¥·¥«²¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ë¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¥»¥é¥ß¥É⁴¤òÇÛ¹ç¤·¡¢È©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é´¥Áç¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©ー¥¿ー¥¸¥§¥ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬¥¹¥Ã¤ÈÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¸üÅÉ¤ê´¶¤Ê¤¯¼«Á³¤Ê¥Ä¥äÈ©¤ò±é½Ð¡£¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤â¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ëÈþÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹♡
3¿§Å¸³«¡õ¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â¡ª¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎBB¤òÁª¤ó¤Ç¢ö
¥«¥éー¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥¢¡×¡Ö¥é¥¤¥È¡×¡Ö¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ùー¥¸¥å¡×¤Î3¿§Å¸³«¡£È©¥Èー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤¦¤¨¡¢¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ç¼«Á³¤Ê¿§Ì£¤¬È©¤Ë¤·¤Ã¤È¤êÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï³Æ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢ÍÆÎÌ¤Ï35mL¡£Qoo10ÆüËÜ¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡¢³ÚÅ·¡¢Amazon¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÍÑ¥Ñ¥Õ¤È¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ªー¥ë¥Çー¥°¥é¥¹¥¹¥¥óBB¥¯¥êー¥à´ë²è¥»¥Ã¥È¡×¤âÆ±²Á³Ê¤ÇQoo10¸ÂÄêÅÐ¾ì¡£
¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¤Ç¥à¥é¤Ê¤¯¿¤Ð¤·¡¢¥Ñ¥Õ¤Ç¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ì¤Ð¡¢Çö¤Å¤¤Ê¤Î¤Ë¥«¥Ðー´¶¤Î¤¢¤ë¥Ä¥äÈ©¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¢ö
*¹ Æý»ÀÛå¶ÝÇÝÍÜÍÏ²ò¼Á
*² ¥Ä¥Ü¥¯¥µ²Ö¡¿ÍÕ¡¿·Ô¥¨¥¥¹
*³ ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷ÈþÈ©¤ò³ð¤¨¤ë¡¢¿·»þÂå¤ÎBB¥¯¥êー¥à♡
»þÃ»¤ÇÈþ¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ë¡Ø¥ªー¥ë¥Çー¥°¥é¥¹¥¹¥¥óBB¥¯¥êー¥à¡Ù¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¤½÷À¤Î¿·¤·¤¤Ì£Êý¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤â¤³¤ì1ËÜ¤Ç¥Ä¥ä¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¤¿È©¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥Á¥åー¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤ò¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬¤ÎÈ©¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤ò¡¢¤â¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¯µ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹♡