69ºÐ¤«¤é¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤«¤é·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤È¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤È¸ÛÍÑÊÝ¸±ÎÁ¤¬°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢69ºÐ¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¼õµë³Û¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤È¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ª¤ª¤è¤½¤ÎµëÍ¿¼ýÆþÅù¡ÊÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¼õµë³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
65ºÐ°Ê¾å70ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¸¢¼Ô¤¬¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ËèÇ¯9·î1Æü¤Î´ð½àÆü¤Ë¡¢Á°Ç¯9·î¤«¤éº£Ç¯¤Î8·î¤Þ¤Ç¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤¬·×»»¤µ¤ì¡¢10·îÊ¬¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤«¤é²þÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê10·îÊ¬¤Ï12·î¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºß¿¦Äê»þ²þÄê¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¤µ¤ó¤â¡Öºß¿¦Äê»þ²þÄê¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Ëè·î°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢ËèÇ¯10·îÊ¬¡Ê12·î¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ëÊ¬¡Ë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤«¤éÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¤µ¤ó¤Ï69ºÐ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â70ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸¶Â§¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë»ñ³Ê¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
