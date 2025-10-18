¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Î®¤ì¤ò¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþ¤¬¶ì¶¤Ç¤¢¤¨¤Æ¸«¤»¤¿à·è»à¤Î¥À¥¤¥Öá
¡¡¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè4Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½9ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê18Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÄËº¨¤ÎÏ¢ÇÔ¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é2Ï¢ÇÔ¡£Âè4Àï¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìÊýÅª¤Ê»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î®¤ì¤¬Áê¼ê¤Ë·¹¤¤«¤±¡¢Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÂç¤¤Ê¶ì¶¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¼þÅìÍ¤µþ¤¬ÀÕÇ¤´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëà¼¹Ç°á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5²ó1»à¡£ÆüËÜ¥Ï¥àÉú¸«ÆÒ°Ò¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÀõ¤¤Åö¤¿¤ê¤Ë¡¢¼þÅì¤ÏÌÔÁ³¤È¥À¥Ã¥·¥å¤·¤ÆÆ¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£ÂÇµå¤ÏÌµ¾ð¤Ë¤â¥°¥é¥Ö¼êÁ°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¡¢¥°¥é¥Ö¤Ë¤Ï¤¸¤«¤ì¤¿µå¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÅ¾¡¹¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Éú¸«¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁö¼Ô¤Ï¤Ê¤·¡£ÂÇµå¤ò¿¼ÄÉ¤¤¤»¤º¡¢Ã±ÂÇ¤Ë¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¼þÅì¤¬¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïà¼¹Ç°á¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Î®¤ì¤ò¡×
¡¡Ï¢¾¡¤«¤é°ìÅ¾¡¢17Æü¤ÎÂè3Àï¤ÏÅêÂÇ¤È¤â¤Ë´°ÇÔ¡£Íâ18Æü¤â½øÈ×¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Àª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡£Î®¤ì¤òºÆ¤Ó°ú¤´ó¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤¬É¬Í×¡£¤½¤¦Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£3²ó¤Ë¤â¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÉôÄË¤«¤é¼ÂÀï¤ËÉüµ¢¤·¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£·è¤·¤Æ100¡ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤áÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤âÀ¼¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¡£»î¹ç¸å¡£¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤¿Áª¼ê²ñÄ¹¤Î¤Î¤É¤Ï¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë