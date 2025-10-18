¡Öº£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¹¸¤¬É¬Í×¡×ÎÝ¿³¤È¾×ÆÍ¤·¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÃæÂ¼¹¸¡¡ËÜÂ¿Íº°ì¥³¡¼¥Á¤¬¸ì¤ëÂ¸ºß°ÕµÁ
¡¡¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè4Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½9ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê18Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸¤¬°ìÎÝ¿³¤È¸òºø¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÂ±¡¤ËÄ¾¹Ô¤·¤ÆCT¸¡ºº¤äMRI¤Ê¤É¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¸åÆ¬Éô¤ÎÂÇËÐ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡3²ó2»à°ìÎÝ¤ÇÃæÂ¼¤¬Êü¤Ã¤¿°ì¥´¥í¤ËÆüËÜ¥Ï¥à°ìÎÝ¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¡¢´Ö°ìÈ±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤À¸å¡¢°ìÎÝ¿³¤È¾×ÆÍ¡£¸å¤í¸þ¤¤ÇÅÝ¤ì¡¢¸åÆ¬Éô¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ËÄ¾¹Ô¡£»î¹ç¸å¡¢µå¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤Õ¤é¤Õ¤é¤¹¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡£¡ÊÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ï¡Ë²Õ½ê¤¬²Õ½ê¤Ê¤Î¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤ÎËÜÂ¿Íº°ìÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ·óºîÀï¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ó¤ò¸ÇÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡ØÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¸òºø¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ë¤³¤ì¤âÌîµå¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇËÐ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¾¿¶¤È¤¦¤Î²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢19Æü°Ê¹ß¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÜÂ¿¥³¡¼¥Á¤ÏÃæÂ¼¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¸ì¤ë¡£¡ÖÁª¼ê¤ÏÁ´°÷Ê¿Åù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤¤ì¤¤»ö¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¹¸¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡£¡ØÍê¤à¡¢Ìµ»ö¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¾¡¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£Íê¤ì¤ë¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Îµ¢¤ê¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë