¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ¤ÎºÇÂçÌîÅÞ¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤Î¼çÀÊ¡ÊÅÞ¼ó¡ËÁªµó¤¬18Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¸µÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤ÎÅ¢ÎïÊ¸»á¤¬ÅöÁª¤·¤¿¡£2028Ç¯¤ÎÂæÏÑÁíÅýÁª¤ÇÍ¿ÅÞ¡¢Ì±¼ç¿ÊÊâÅÞ¡ÊÌ±¿ÊÅÞ¡Ë¤«¤éÀ¯¸¢¤òÃ¥²ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹ñÌ±ÅÞ¤ÎºÇÂç¤Î²ÝÂê¤À¡£Å¢»á¤ÏÂÐÃæÍ»ÏÂÏ©Àþ¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£ÅÞÀª¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡11·î1Æü¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£ÅÞ¼çÀÊÁª¤Ë¤Ï6¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢Å¢»á¤È¸µÂæËÌ»ÔÄ¹¤Î¥«¥¯ÎµÉÌ»á¤Ë¤è¤ë»ö¼Â¾å¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Å¢»á¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÁÊ¤¨¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÂæÏÑ¿Í¤¬¡Ø»ä¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤À¡Ù¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¥«¥¯»á¤ÏÃæ¹ñ¤ÈÆüÊÆ¤È¤Î´Ö¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë³°¸òÊý¿Ë¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£