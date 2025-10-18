¡Ö¼«Ì±¡¦°Ý¿·¡×Ï¢Î©¤Ê¤é¹â»ÔÁíÍý¤¬¸½¼ÂÌ£¡¡ÍÉ¤ì¤ë¼«¸ø¤ÎËÜ²»¤È¡È¼¡¤ÎÁíÍý¡É¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë°ñ¤ÎÆ»¡ÚÊóÆ»ÆÃ½¸¡Û
26Ç¯Â³¤¤¤¿Ï¢Î©À¯¸¢¤«¤é¸øÌÀ¤¬Î¥Ã¦¤·¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤¬µÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢Î©²ò¾Ã¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£¼«¸ø¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Î¸½¾ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¤òÍî¤È¤·¤ÆÍè¤¿¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤¬µÞÀÜ¶á¡¡µá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÀ¯¼£¡×
15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¡£¤³¤ÎÆü¤ò¶¤Ë¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©À¯¸¢¤È¡¢¡Ö¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¡×¤ÎÃÂÀ¸¤¬°ìµ¤¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¼À¥·ò²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ê16Æü¡Ë
¡Öº£¤Þ¤µ¤ËÂç¤¤¯Æ°¤¡¢À¯¶É¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î³¹Æ¬±éÀâ¡£±«¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Â¤ò»ß¤á¤Æ±éÀâ¤ËÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡Æ£ÅÄÊ¸Éð ¶¦Æ±ÂåÉ½
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Îºî¤ê¾å¤²¤¿Éå¤Ã¤¿À¯¼£¤òÊÑ¤¨¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡×
°Ý¿·¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²¿¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
³¹Æ¬±éÀâ²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÀ¯¼£¤À¤È»×¤¦¡£·ëÅÞ¤ÎÀº¿À¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¾ù¤ì¤Ê¤¤¡×
³¹Æ¬±éÀâ²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿½÷À
¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¡ÊÎ¢¶âÌäÂê¤Ï¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Éü¿¦¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡½¡½À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ç ¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡©
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡Æ£ÅÄÊ¸Éð ¶¦Æ±ÂåÉ½
¡Ö¤½¤ÎÀ¼¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢µÄ°÷¤ÎÃæ¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÀ¿¿´À¿°Õ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
21Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁáÉÄ ÁíºÛ¡Ê14Æü¡Ë
¡Ö¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½÷¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â»ÔÁíºÛ¤ÏÏ¢Î©¤ò¤á¤¶¤·¡¢°Ý¿·¤Î´´Éô¤ÈÏ¢Æü¶¨µÄ¡£°Ý¿·¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¡×¤ä¡¢¡ÖµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡×¤Ê¤É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¡£
¡È¸øÌÀÎ¥Ã¦¸å¡É¤Î3Ï¢µÙ¡¢¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤¤¤¿¹â»ÔÁíºÛ
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î°Ý¿·¤È¤Î¶¨µÄ¤ò¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¹â»Ô»á¼«¿È¤À¤È¤¤¤¦¡£
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¸åÆ£¸¬¼¡»á
¡Ö¸øÌÀ¤¬Î¥Ã¦¤·¤¿¤¢¤È¡¢¹â»Ô»á¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ò·è¤á¤¿ÍâÆü¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¤È¤¡¢¼«¤é¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¸åÆ£¸¬¼¡»á
¡Ö10·î12Æü¡¢ÀÖºä¤ÎµÄ°÷½É¼Ë¤Ç¡¢¹â»ÔÁíºÛ¡¢¼¡¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÌÚ¸¶Ì»á¡¢°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¶¨µÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Û¤ÜÅÚÂæ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢13Æü¤Ë°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¤¬¹â»ÔÁíºÛ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤òÃµ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Âçºå¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Â¿Ê¬¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
14Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ì±¡¦³á»³¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤È°Ý¿·¡¦±óÆ£¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëÉ½¤Î²ñµÄ¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¹©ºî¤¬É½ÌÌ²½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
°Ý¿·¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ï¡© ¼«Ì±¡ÈÁ´ÇÔ¡É¤ÎÂçºå¤«¤é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼
¼«Ì±¤È°Ý¿·¤¬µÞÀÜ¶á¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÅÞÆâ¤ÏÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âçºå¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢°Ý¿·¤¬19¤¢¤ëÁªµó¶è¤ÇÁ´¾¡¡£°ìÊý¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢15¤ÎÁªµó¶è¤Ç¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤¿¤¬¡¢Á´°÷ÍîÁª¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÂçºåÉÜÏ¢¡¡¾¾Àî¤ë¤¤ ²ñÄ¹Âå¹Ô
¡ÖÂçºå¤Ï¤´¾µÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢°Ý¿·¤ÎËÜµòÃÏ¡£¤Þ¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤¬¿¼¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£Â¾¤Î¸©¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃ¼ì¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤ë¡×
2025Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â¡¢¼«Ì±¤Ï27Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂçºåÁªµó¶è¤ÇµÄÀÊ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤ÍîÁª¤·¤¿ÌøËÜ¸²»á¡£¤¤¤ÄÁªµó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¼Ô²ó¤ê¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Ý¿·¤ÈÏ¢Î©¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Î¹ÔÊý¤À¡£
ÂçºåÁªµó¶è¤ÇÍîÁª¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¡ÌøËÜ¸²»á
¡ÖÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤ÎÊý¤«¤é¤â¸·¤·¤¤¤´°Õ¸«¤Ê¤É¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î´Ö¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð²á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡×
¡ÖÅÞËÜÉôÆ±»Î¤â¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¼«Ì±¸©Ï¢´´Éô¤ÎÅÜ¤ê
¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ø¤ÎÊ°¤ê¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¹Åç¸©Ï¢¤Ç²ñÄ¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¤ëÃæËÜÎ´»Ö»á¤À¡£
¼«Ì±ÅÞ¹Åç¸©Ï¢¡¡ÃæËÜÎ´»Ö ²ñÄ¹ÂåÍý
¡Ö²Ï°æ»ö·ï¤Î¤È¤¤«¤é¡¢²Ï°æ°ÆÎ¤¤µ¤ó¤òÍÊÎ©¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢º£¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÁ´¤ÆÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¡£ÅÞËÜÉôÆ±»Î¤â¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¡Ö²Ï°æ»ö·ï¡×¤È¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç²Ï°æ¹î¹Ô¸µË¡Ì³Âç¿Ã¤¬¡¢ºÊ¤Î°ÆÎ¤»á¤òÅöÁª¤µ¤»¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢100¿Í¶á¤¤ÃÏ¸µ¤ÎµÄ°÷¤é¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤·¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÁªµóÇã¼ý¤À¡£
»ö·ï¤Î¤¢¤È¡¢²Ï°æ¸µË¡Ì³Âç¿Ã¤ÎÃÏÈ×¤À¤Ã¤¿¹Åç3¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤¬¡Ä
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É× ÉûÂåÉ½¡Ê2020Ç¯ Åö»þ¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÀ¯¼£ÉÔ¿®¤ËÂÐ¤·¤ÆºÆ¤Ó¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Î¼çÆ³¤Ç¡¢Åö»þ¸øÌÀÅÞ¤ÎÉûÂåÉ½¤À¤Ã¤¿ÀÆÆ£»á¤Ëµã¤¯µã¤¯Áªµó¶è¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¹Åç¸©Ï¢¡¡ÃæËÜÎ´»Ö ²ñÄ¹ÂåÍý
¡Ö¡Ø¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤È¡£¹Åç¸©¤Ï¤º¤Ã¤È¹Åç3¶è¤ÎµÄÀÊ¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¾ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÅÞËÜÉô¤ÎÊý¤¬¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¾å¤Ç·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ù¡Ø¾å¼ê¤¯¤½¤ì¤Ç¤ä¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É× ÉûÂåÉ½¡Ê2024Ç¯10·î Åö»þ¡Ë
¡Ö¹Åç3¶è¡¢¹Åç3¶è¡¢¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¾¡¤¿¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸õÊä¤ËÌó1Ëü5000É¼º¹¤ò¤Ä¤±¡¢ÅöÁª¤·¤¿¡£
ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢ÃæËÜ»á¤Î¸©µÄ²ñµÄÄ¹½¢Ç¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÅÞËÜÉô¤Î·èÄê¤ËÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¹Åç¸©Ï¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀÆÆ£ÂåÉ½¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Ï¢Î©Î¥Ã¦¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¹Åç¸©Ï¢¡¡ÃæËÜÎ´»Ö ²ñÄ¹ÂåÍý
¡Ö²æËý¤·¤Æ²æ¡¹¤âº£¤Þ¤Ç¸øÌÀÅÞ¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²æ¡¹¤ÏÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃç´Ö¤òº£ÅÙ¤Þ¤¿²ò¾Ã¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¹¤è¡£ÃÏÊý¤Î¿§¡¹¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¤½¤Î½¸¹çÂÎ¤¬¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤ÎÃæ¤ÇÄ¹Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃî¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡£¤â¤¦¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ç¤¹¤è¡×
Ï¢Î©Î¥Ã¦¤¬·èÄê¤·¤¿¸å¡¢ÃæËÜ»á¤Î¤â¤È¤ØÀÆÆ£ÂåÉ½¤«¤é°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃæËÜ»á¤¬¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¹Åç¸©Ï¢¡¡ÃæËÜÎ´»Ö ²ñÄ¹ÂåÍý
¡Ö¡ÊÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ë¡ØÅÞËÜÉôÆ±»Î¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¿§¡¹¤Ê¤·¤¬¤é¤ß¤ÎÃæ¡¢²æ¡¹¤â°ìÃ¶¤³¤³¤Ç¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡Ù¤È¡£¡Ø¤¼¤Ò¤È¤âÃÏÊýÆ±»Î¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¡×
¡¼¡¼¡Ö¤ªµÙ¤ß¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Þ¤¿Ï¢Î©¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¡©
¼«Ì±ÅÞ¹Åç¸©Ï¢¡¡ÃæËÜÎ´»Ö ²ñÄ¹ÂåÍý
¡Ö¤½¤³¤Ï¸ÀÍÕ¤Î½¦¤¤Êý¤À¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¤ªµÙ¤ß¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¶âÎØºÝ¡¢º£À¸¤ÎÊÌ¤ì¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ø¤ªµÙ¤ß¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤ì¤¿¡×
¡Ö¹Åç¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¹Åç¸©Ï¢¡¡ÃæËÜÎ´»Ö ²ñÄ¹ÂåÍý
¡Ö¹Åç¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¹Åç·¿¤Î¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò²æ¡¹¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿Áªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¸øÌÀÅÞ¡¡ÀÆÆ£Å´É× ÂåÉ½
¡ÖÅÞÆ±»Î¤Ç¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¿äÁ¦Åù¤Þ¤¿¤ÏÁªµó¶¨ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£¹ñÀ¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²æ¤¬ÅÞ¤ÎÅÞ°÷¤¬ÃÏ°è¡¢ÃÏ°è¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¿®Íê´Ø·¸¡¢¤³¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ò±þ±ç¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¿ÍÊªËÜ°Ì¡¢À¯ºöËÜ°Ì¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¿¡×
ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¡×¤Î±Æ¶Á´¶¤¸¤Æ¤â¡ÄÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤
ÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÎÁªµó¶è¤Ç¡¢¼«¸ø¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÃÄÂÎ¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñ¡×¡£³Ø²ñ°÷Îò60Ç¯°Ê¾å¤ÎÂ¼²¬Ê¿µÈ¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤Ï¡Ä
ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¡¡Â¼²¬Ê¿µÈ¤µ¤ó
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°ì½ï¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¹Åç3¶è¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¡Ø¤ä¤í¤¦¡¢¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¡Ø´èÄ¥¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç»ä¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¹Åç3¶è¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¹Åç»Ô°Âº´Æî¶è¤È°Âº´ËÌ¶è¤Ç¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚº½ºÒ³²¤Ç77¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¡ÊºÒ³²´ØÏ¢»à¤â´Þ¤à¡Ë
°Âº´Æî¶è¤Ç¼«¼£²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂ¼²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤òÈïºÒ¸½¾ì¤Ë°ÆÆâ¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¡¡Â¼²¬Ê¿µÈ¤µ¤ó
¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Î3¶è¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¡£ÀÆÆ£¤µ¤ó¤À¤«¤é¾¡¤Æ¤¿¡¢¤¢¤Î¿ÍÊÁ¤À¤«¤é¤Í¡×
Áªµó¶¨ÎÏ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö²Ï°æ»ö·ï¡×¤Ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¡×¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¡ÖÁªµó±¿Æ°¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¡¡Â¼²¬Ê¿µÈ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î3¶è¤Ë¤â¡ØÂç¤¤Ê¤ª¶â¡Ù¡Ê²Ï°æ»ö·ï¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï¥«¥Í¤«¤È¡¢¥«¥Í¤¬°ú¤ÃÉÕ¤¤¤ÆÊâ¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£·ë¶É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¡ÊÎ¢¶âÌäÂê¤Ê¤É¡Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤â¤«¤Ê¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡£¤½¤ì¤ÏÂç¤¤¯¸À¤¨¤ë¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ï³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¡¡Â¼²¬Ê¿µÈ¤µ¤ó
¡Öº£¤Þ¤ÇÆ±¤¸Í¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½Ö´ÖÅª¤Ëº£ÅÙ¤ÏÌîÅÞ¤ÈÍ¿ÅÞ¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¡ÊÏ¢Î©Î¥Ã¦¤È¡Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¤½¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Ê³°¤Ê¤¤¡£¡ØÀ¶¤°ìÉ¼¡Ù¤È¸À¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤ËÀ¶¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¿¼Â¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸øÌÀÅÞ¤ÎÄìÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡×Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤â
Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤â¤¤¤ë¡£ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Î¶¶¸µ½¡ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤À¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¡¡¶¶¸µ½¡ÂÀÏº¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¹âÂæ¤ÎÎ¢¤Ë¼«Âð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤Î¤´ËÜÂºÍÍ¤â¡¢ÄÅÇÈ¤âÍè¤¿¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡×
¶¶¸µ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯1·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¡¢·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿²¹Àô»ÜÀß¤¬Á´²õ¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç4¤«·î´Ö¡¢ÂÎ°é´Û¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Á½ÁÄÊì¤ÎÂå¤«¤é¤ÎÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤Ç¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤Î¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¡¡¶¶¸µ½¡ÂÀÏº¤µ¤ó
¡ÖÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ò¾®Áªµó¶è¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢ÈæÎã¶è¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1¿Í¤Ç30¿Í¤È¤«¡¢Â¿¤¤¿Í¤Ç100¿Í¡¦200¿Í¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹°÷¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¼¤«¤±¤Æ¤È¤«¡×
ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¡¡¶¶¸µ½¡ÂÀÏº¤µ¤ó
¡ÖÈïºÒÃÏ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹ñ¤È¤«À¯¼£¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ñ¤Ã¤È¼ÂºÝÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡×
¡¼¡¼¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç2023Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Î¡ÈÎ¢¶âÌäÂê¡É¤ÏÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¡¡¶¶¸µ½¡ÂÀÏº¤µ¤ó
¡ÖÁªµó¤Î±þ±ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£²¿¤ÆÅú¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ß¤Ë¤¯¤¤¡×
Ç½ÅÐÃÏÊý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë½°µÄ±¡ÀÐÀî3¶è¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¿äÁ¦¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤¬¡¢4´ü12Ç¯µÄÀÊ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¡×¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤¢¤È¡¢2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸õÊä¤Ë1Ëü6000É¼º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ìÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÚÀÐÀî3¶è¡¦2024Ç¯½°±¡Áª¡Û
Î©·û¡¦¶áÆ£ÏÂÌé»á¡¡7Ëü7247É¼
¼«Ì±¡¦À¾ÅÄ¾¼Æó»á¡¡6Ëü1308É¼¡ÊÈæÎãÉü³èÅöÁª¡Ë
2025Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤òµá¤á¤¿¤¬¡Ä
ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¡¡¶¶¸µ½¡ÂÀÏº¤µ¤ó
¡Ö¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤Î¤½¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×
Éü¶½¤âÃÙ¤ì¡¢ÅêÉ¼¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÎä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Ï¢Î©¤Î²ò¾Ã¤Ë¤à¤·¤í´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¡¡¶¶¸µ½¡ÂÀÏº¤µ¤ó
¡ÖÁ´Á³¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ê¸øÌÀÅÞ¤Î¡ËÄìÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£º£ÅÙ¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢·ë²Ì½Ð¤¿»þ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È¡£ËÍ¤éÊ©¶µ¡¦Ê©Ë¡¤Ï¾¡Éé¤À¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÊý¿Ë¤Ë±è¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¡¤Ê¤¼¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡©
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤Ê¤¼¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¡×¤ò°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Ìó40Ç¯´Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÅÞËÜÉô¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤âÌ³¤á¤¿µ×ÊÆ¹¸»á¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
¸µ¼«Ì±ÅÞËÜÉô »öÌ³¶ÉÄ¹¡¡µ×ÊÆ¹¸»á
¡Ö¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ô¤ÎÈ¾Ê¬¡¢Ìó50%¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¸©µÄ²ñµÄ°÷¡£¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î³èÆ°Èñ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇ±½Ð¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Â¾¤ÎÌîÅÞ¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤ä°ã¤¦ÃÄÂÎ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡£¿ô¤â°ã¤¦¤ï¤±¤À¤«¤é»È¤¦»ñ¶â¤ÎÎÌ¤¬°ã¤¦¡×
¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤ò¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¸µ¼«Ì±ÅÞËÜÉô »öÌ³¶ÉÄ¹¡¡µ×ÊÆ¹¸»á
¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤È¤ÏÀ¸¤¤Î©¤Á¡¢À®¤êÎ©¤Á¡¢º£¤ÎÎ©¾ì¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£¡Ø¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð³èÆ°¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤À¤±°ìÊýÅª¤ËÂÌ¡¹¤³¤Í¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤ÊýË¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
»³ËÜ·ÃÎ¤²À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÀâÌÀ¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¸øÌÀÅÞ¤âÍý²ò¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¸µ¼«Ì±ÅÞËÜÉô »öÌ³¶ÉÄ¹¡¡µ×ÊÆ¹¸»á
¡Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤ÏÀ¤¬¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¡Ù¤È»×¤¨¤Ð¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¡Ê´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¡ËÈ¿ÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡È¹â»ÔÁíÍý¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤â¡ÄÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡Ö°ñ¤ÎÆ»¡×
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¸åÆ£¸¬¼¡»á¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸·¤·¤¤À¯¸¢±¿±Ä¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¸åÆ£¸¬¼¡»á
¡Ö»²µÄ±¡Áªµó¤«¤é¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤ª¤í¤¹¤³¤È¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀïÎ¬Àï½Ñ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¡£
¼¹¹ÔÉô¿Í»ö¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÏÀ¸ù¹Ô¾Þ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï»ä¤«¤é¸«¤ë¤ÈÊóÉü¿Í»ö¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÌò°÷¤Ï¤Ò¤È¤ê¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¿¹»³Á°´´»öÄ¹¤¿¤Á¤¬¤¢¤ì¤À¤±ÌîÅÞ¤È¤Î´Ö¤Ç¥Ñ¥¤¥×¤ò·Ò¤¤¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥·¥ã¥ëÏ¢¹ç¡Ê¢¨1¡Ë¤äË¡Î§¡¢Í½»»¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÅª¤Êºâ»º¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò°ìÀÚ·Ñ¾µ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ç¹Ô¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£º£²ó¤ÏÏ¢Î©¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï°ñ¤ÎÆ»¡£ÃÏ¹ö¤Î³ø¤ÎÄì¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ê¢¨1¡Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥·¥ã¥ëÏ¢¹ç¡ÊÉôÊ¬Ï¢¹ç¡Ë¡×Í¿ÌîÅÞ¤¬À¯ºö¤´¤È¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß