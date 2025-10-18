¡Ú¥¬¡¼¥ë¥º¥¢¥ï¡¼¥É¡Û¿·¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥â¥Ç¥ë·èÄê¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï19ºÐ¡¦¹â¶¶¹Èµ±
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¡¡¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó£²£°£²£µ¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬£±£¸Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ò£á£ë£õ£ô£å£î¡¡£Ç£é£ò£ì£ó£Á£÷£á£ò£ä¡¡£²£°£²£µ¡¡£Á£Õ£Ô£Õ£Í£Î¡¿£×£É£Î£Ô£Å£Ò¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö£Í£Å£Î¡Ç£Ó¡¡£Î£Ï£Î¡½£Î£Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï¹â¶¶¹Èµ±¡Ê£±£¹¡Ë¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤ÏäÆµÜÁÔÂÀÏ¯¡Ê£²£°¡Ë¡¢¾¾²¬¸÷¡Ê£²£°¡Ë¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¡¡郄¶¶¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÆ±»¨»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ÎÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤ä¿åÂôÎÓÂÀÏº¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ËÅÄÍµÂç¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç½éÉñÂæ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÎëÌÚ¿Î¤â¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¤ÏÍèÇ¯¡¢ÁÏ´©£´£°¼þÇ¯¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£