¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢½é¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¥»¥ê¥ÕÏ¢È¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¼ÍÈ´¤¯
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤¬£±£¸Æü¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£á£ë£õ£ô£å£î¡¡£Ç£é£ò£ì£ó£Á£÷£á£ò£ä£²£°£²£µ¡¡£Á£Õ£Ô£Õ£Í£Î¡¿£×£É£Î£Ô£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£²£´Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¡Ê×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë»³ÅÄ°ÉÆà¤È£²¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤é¡È¤Û¤Ã¤Ú¥Ï¡¼¥È¡É¡£
¡¡Ä¹Èø¤Ï¼«¿È½é¤Î¥é¥ó¥¦¥§¡¼¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿¹¹áÀ¡¤«¤éÂ¨ÀÊ¤Ç¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë´Å¤¤¥»¥ê¥Õ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤À¤Ê¡Á¡£¤Ä¤é¤¤¤Ê¡Á¡×¤ÈÃ²¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£Ìó£²Ëü£´£°£°£°¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Ä¹Èø¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤è¤¯¿²¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Ï¡¢Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡ÊÄ¹Èø¡Ë¤È¿Íµ¤¼Ô½÷»Ò¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤Î½éÎø¤ò¼´¤ËÆ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð²ñ¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£