¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÆü¸þºä46¶âÂ¼Èþ¶ê¡¢¥¯¡¼¥ë¢ªÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÌ¥Î»¡¡¸ÅÃå¥³¡¼¥Ç¤òÃå¤³¤Ê¤¹
¡¡Æü¸þºä46¤Î¶âÂ¼Èþ¶ê¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª¥ª¡¼¥é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÈäÏª¤Î¶âÂ¼Èþ¶ê
¡¡¶âÂ¼¤Ï¡Ø3rd SHOW¡Ù¤Î¡ÖGRAPEFRUIT MOON¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£Ç»¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¿§Ì£¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ë¡¢º¹¤·¿§¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥Ù¥¹¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¸ÅÃå¥ß¥Ã¥¯¥¹É÷¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÏÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢´ÑµÒ¤ò°ì½Ö¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
