¡¡´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Î£å£÷£Ê£å£á£î£ó¤Î¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥É¥¢¡Ê£Á£Ä£Ï£Ò¡ËÁ°ÂåÉ½¤Î¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¡Ê£´£¶¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£±£·Æü¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¿¦¾ìÆâ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥Èµ¿ÏÇ¤Ø¤Î²áÎÁÉê²Ý½èÊ¬¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¤È¸½ÃÏ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥ß¥óÁ°ÂåÉ½Â¦¤¬¡Ö°ìÉô¾¡ÁÊ¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤È£±£¸Æü¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î£Ø£ó£ð£ï£ò£ô£ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤Æ°Ê¹ß¡¢¥ß¥óÁ°ÂåÉ½Â¦¤¬¡Öº£²ó¤ÎÎ¬¼°ºÛÈ½¤Ç¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¸ÛÍÑÏ«Æ¯Ä£¤Î²áÎÁ½èÊ¬¤¬°ìÉô´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢²áÎÁ¤ò¸º³Û¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¾¡ÁÊ¤ò¼ý¤á¤¿¡×¡ÖºÛÈ½½ê¤¬Ç§¤á¤¿°ìÉôÆâÍÆ¤Ë¤â¡¢Ë¡Íý¤ä»ö¼ÂÈ½ÃÇ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÀµ¼°ºÛÈ½¤Ç²þ¤á¤ÆÁè¤¦¡×¤È¡¢¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¢¥É¥¢¤Î¸µ½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºòÇ¯£¸·î¡¢¥ß¥óÁ°ÂåÉ½¤ÎÈ¯¸À¤Î°ìÉô¤ò¡Ö¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¿¦¾ìÆâ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¸ÛÍÑÏ«Æ¯Ä£¤Ï¡¢¥ß¥óÁ°ÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¤ÆµÒ´ÑÅªÄ´ººµÁÌ³¤ò°ãÈ¿¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢²áÎÁ½èÊ¬¤ò²¼¤¹¡£¥ß¥óÁ°ÂåÉ½¤Ï¤³¤ì¤òÉÔÉþ¤È¤·¡¢¥½¥¦¥ë¸ÛÍÑÏ«Æ¯Ä£¤òÁê¼ê¼è¤ê²áÎÁÉÔÉþÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¡££±£¶Æü¤Ë¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÇÎ¬¼°ºÛÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿²áÎÁ½èÊ¬¤¬ÀµÅö¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£