¤ª²Ö¤ò´ÊÃ±¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¾þ¤ì¤ë¡ª100¶Ñ¼ù»éÇ´ÅÚ¤À¤±¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥Õ¥í¥Ã¥°¡×
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Â¿Æù¿¢Êª¤ä¿¢Êª¤ò»È¤Ã¤¿¼êºî¤ê¤¬¹¥¤¤Êhana¤Ç¤¹¡£
¡Úhana¤µ¤ó¤Îµ»ö¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢»±¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤é¡¢¹â¸«¤¨¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢Äó°Æ¤ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ò¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¿¢Êª¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä»¨²ß¤ÈÂ¿Æù¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÈÎÇä¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤¤É¤¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï100¶Ñ¥»¥ê¥¢¤Î¼ù»éÇ´ÅÚ¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥Õ¥í¥Ã¥°¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥Õ¥í¥Ã¥°¡×¤È¤Ï³¤³°¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¿¢Êª»¨²ß¤Ç¡¢·ê¤Ë¿¢Êª¤ò¤µ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢²ÖÉÓ¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë²Ö³è¤±¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤¹¤°¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª»¶ÊâÀè¤Ç¤ß¤Ä¤±¤¿Áð²Ö¤òµ¤·Ú¤Ë¾þ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¥»¥ê¥¢¤Î¼ù»éÇ´ÅÚ¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£²ó¤ÎºàÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é
º¸¤«¤é¥¹¥È¥í¡¼¡¦¼ù»éÇ´ÅÚ¡¦¶õ¤ÉÓ¡¦¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÂç¤¤¤¥Õ¥¿¡¦¥é¥Ã¥×
¡ÚÉ¬Í×¤ÊºàÎÁ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±! ¢¨¤¢¤È¤ÏÂåÍÑ²Ä¡Û
ÀµÄ¾¡¢¼ù»éÇ´ÅÚ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ðºî¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤ÎÆ»¶ñ¤Ï²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¡£¼Ì¿¿¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë100¶Ñ¥»¥ê¥¢¤ä¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤¤ÇÉÊÇö¤Î¤³¤È¤â¡Ä¡£
¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£100¶Ñ¤Î¼ù»éÇ´ÅÚ¤Ã¤Æ?
¼ù»éÇ´ÅÚ¤Ï¾Æ¤«¤Ê¤¤¤Ç´¥¤«¤¹¤ÈÂÑ¿å¤Ë¤Ê¤ëÇ´ÅÚ¤Ç¤¹¡£
ËÉ¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿å¤Ë¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÏNG¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¨¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÏÊ¿µ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´ÇÛ¤ÊÊý¤Ï¥Ë¥¹¤Ê¤É¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Õ¥é¥ï¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼ù»éÇ´ÅÚ¤ò¤³¤Í¤Æ¤Î¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ç´ÅÚÍÑ¤Î¤Î¤·ËÀ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¿©ÍÑ¥é¥Ã¥×¤ÇÂåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹!
¥é¥Ã¥×¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¤Ê¤Ç¤Ç¡¢¤·¤ï¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤«¤é»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ì¤ÐÊÒ¤Å¤±¤â¥é¥¯¤Ç¤¹¤è¡£
¤Í¤ó¤ÉÈÄ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿!
ÉÓ¤è¤ê¾¯¤·Âç¤¤á¤Ê¥Õ¥¿¤Ç¡¢¤Î¤Ð¤·¤¿Ç´ÅÚ¤òÀÚ¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡£
´Ý¡¢»Í³Ñ¡¢¤ª²Ö¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÂç¤¤µ¤òÌÜ°Â¤Ë¥¹¥¤Ê·Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÌÌÅÝ¤Ê¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹!
ÉÓ¤Î¸ý¤òµÕ¤µ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ç´ÅÚ¤Ë·Ú¤¯¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÌÜ°õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤ï¤«¤ì¤ÐOK!
¤½¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¤Ç·ê¤ò¤¢¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀ¤¤·Ô¤Ê¤éÂÀ¤¤¥¹¥È¥í¡¼¡¢¾®¤µ¤ÊÁð²Ö¤Ê¤éºÙ¤á¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤¢¤±¤ë¤È¡¢¾þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÉÓ¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª²Ö¤Î·Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÓ¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¤«¤Ö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë·Á¤òÀ°¤¨¡¢´¥¤«¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö²ÖÎ±¤á¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
ÉÓ¤Ë¿å¤ò¤¤¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¡¢·ê¤Ë¿¢Êª¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¡¦¸å¤í¡¦¥µ¥¤¥É¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤µ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Éô¤Î·ê¤Ë¤µ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢Âç¤¤Ê·ê¤Ë¿ôËÜ¤µ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ï¤ó¤³¤Î»¶ÊâÆ»¤ÇÅ¦¤ó¤À»¨Áð¤¿¤Á¤ò¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Í³¤Ë¤ª²ÖÍ·¤Ó¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö
µ¤¼è¤é¤Ê¤¤¿¢Êª¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹!!
¢£¤ª²Ö¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤â¤¦
º£²ó¤Ï´ÊÃ±¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É½ÌÌ¤ËÌÏÍÍ¤ò²¡¤·¤¿¤ê¡¢¿§ÉÕ¤±¤·¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÅ¦¤ó¤À¤ª²Ö¤â¤¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¾þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼¡¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤«¤Ê¡£
ºî¡áhana
¡Úhana¤µ¤ó¤Îµ»ö¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢»±¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤é¡¢¹â¸«¤¨¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢Äó°Æ¤ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ò¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¿¢Êª¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä»¨²ß¤ÈÂ¿Æù¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÈÎÇä¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤¤É¤¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï100¶Ñ¥»¥ê¥¢¤Î¼ù»éÇ´ÅÚ¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥Õ¥í¥Ã¥°¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥Õ¥í¥Ã¥°¡×¤È¤Ï³¤³°¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¿¢Êª»¨²ß¤Ç¡¢·ê¤Ë¿¢Êª¤ò¤µ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢²ÖÉÓ¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë²Ö³è¤±¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤¹¤°¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£º£²ó¤ÎºàÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é
º¸¤«¤é¥¹¥È¥í¡¼¡¦¼ù»éÇ´ÅÚ¡¦¶õ¤ÉÓ¡¦¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÂç¤¤¤¥Õ¥¿¡¦¥é¥Ã¥×
¡ÚÉ¬Í×¤ÊºàÎÁ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±! ¢¨¤¢¤È¤ÏÂåÍÑ²Ä¡Û
ÀµÄ¾¡¢¼ù»éÇ´ÅÚ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ðºî¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤ÎÆ»¶ñ¤Ï²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¡£¼Ì¿¿¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë100¶Ñ¥»¥ê¥¢¤ä¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤¤ÇÉÊÇö¤Î¤³¤È¤â¡Ä¡£
¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£100¶Ñ¤Î¼ù»éÇ´ÅÚ¤Ã¤Æ?
¼ù»éÇ´ÅÚ¤Ï¾Æ¤«¤Ê¤¤¤Ç´¥¤«¤¹¤ÈÂÑ¿å¤Ë¤Ê¤ëÇ´ÅÚ¤Ç¤¹¡£
ËÉ¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿å¤Ë¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÏNG¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¨¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÏÊ¿µ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´ÇÛ¤ÊÊý¤Ï¥Ë¥¹¤Ê¤É¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Õ¥é¥ï¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼ù»éÇ´ÅÚ¤ò¤³¤Í¤Æ¤Î¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ç´ÅÚÍÑ¤Î¤Î¤·ËÀ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¿©ÍÑ¥é¥Ã¥×¤ÇÂåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹!
¥é¥Ã¥×¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¤Ê¤Ç¤Ç¡¢¤·¤ï¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤«¤é»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ì¤ÐÊÒ¤Å¤±¤â¥é¥¯¤Ç¤¹¤è¡£
¤Í¤ó¤ÉÈÄ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿!
ÉÓ¤è¤ê¾¯¤·Âç¤¤á¤Ê¥Õ¥¿¤Ç¡¢¤Î¤Ð¤·¤¿Ç´ÅÚ¤òÀÚ¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡£
´Ý¡¢»Í³Ñ¡¢¤ª²Ö¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÂç¤¤µ¤òÌÜ°Â¤Ë¥¹¥¤Ê·Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÌÌÅÝ¤Ê¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹!
ÉÓ¤Î¸ý¤òµÕ¤µ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ç´ÅÚ¤Ë·Ú¤¯¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÌÜ°õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤ï¤«¤ì¤ÐOK!
¤½¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¤Ç·ê¤ò¤¢¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀ¤¤·Ô¤Ê¤éÂÀ¤¤¥¹¥È¥í¡¼¡¢¾®¤µ¤ÊÁð²Ö¤Ê¤éºÙ¤á¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤¢¤±¤ë¤È¡¢¾þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÉÓ¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª²Ö¤Î·Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÓ¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¤«¤Ö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë·Á¤òÀ°¤¨¡¢´¥¤«¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö²ÖÎ±¤á¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
ÉÓ¤Ë¿å¤ò¤¤¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¡¢·ê¤Ë¿¢Êª¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¡¦¸å¤í¡¦¥µ¥¤¥É¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤µ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Éô¤Î·ê¤Ë¤µ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢Âç¤¤Ê·ê¤Ë¿ôËÜ¤µ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ï¤ó¤³¤Î»¶ÊâÆ»¤ÇÅ¦¤ó¤À»¨Áð¤¿¤Á¤ò¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Í³¤Ë¤ª²ÖÍ·¤Ó¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¢ö
µ¤¼è¤é¤Ê¤¤¿¢Êª¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹!!
¢£¤ª²Ö¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤â¤¦
º£²ó¤Ï´ÊÃ±¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É½ÌÌ¤ËÌÏÍÍ¤ò²¡¤·¤¿¤ê¡¢¿§ÉÕ¤±¤·¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÅ¦¤ó¤À¤ª²Ö¤â¤¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯¾þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼¡¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤«¤Ê¡£
ºî¡áhana