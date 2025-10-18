¡ØPOP YOURS 2026¡ÙËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î3¥Ç¥¤¥º³«ºÅ¡¡³«ºÅÈ¯É½¥àー¥Óー¸ø³«¤â
¡¡¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØPOP YOURS 2026¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯4·î3Æü～5Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§BAD HOP¡¢\ellow Bucks¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢PUNPEE¡ÄÁíÀª50ÁÈ°Ê¾å¤¬´ñÀ×¤ò·Ò¤¤¤À¡ØTHE HOPE 2023¡Ù¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢ËÜÆü10·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØPOP YOURS OSAKA¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2026Ç¯¤Ç5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢½é¤Î3¥Ç¥¤¥º³«ºÅ¤Ë¡£²ñ¾ì¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9～11¥Ûー¥ë¤«¤é1～6¥Ûー¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢YouTube¤äSNS¤Ç¤Ï³«ºÅÈ¯É½¥àー¥Óー¤â¸ø³«¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¶áÆüÈ¯É½Í½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë