¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷24¹æ(¥Õ¥ó¥·¥§¥ó)¤Ïº£¤É¤³¤Ë¡© ¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÀªÎÏ¤È¿ÊÏ©¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®40¥áー¥È¥ëÍ½Êó¡¡ÆüËÜÊýÌÌ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤ï¤º¡¡Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç¡¡µ¤¾ÝÄ£
¢£ÂæÉ÷24¹æ(¥Õ¥ó¥·¥§¥ó)
¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷¿ÊÏ©¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
2025Ç¯10·î18Æü18»þ45Ê¬È¯É½
18Æü18»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ13ÅÙ05Ê¬ (13.1ÅÙ)
Åì·Ð124ÅÙ35Ê¬ (124.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 25 km/h (13 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 996 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÆîÅìÂ¦ 330 km (180 NM)
ËÌÀ¾Â¦ 220 km (120 NM)
19Æü6»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ15ÅÙ05Ê¬ (15.1ÅÙ)
Åì·Ð122ÅÙ50Ê¬ (122.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÀ¾ 25 km/h (13 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 994 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 65 km (35 NM)
19Æü18»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ17ÅÙ10Ê¬ (17.2ÅÙ)
Åì·Ð120ÅÙ25Ê¬ (120.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÀ¾ 30 km/h (16 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 994 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 95 km (50 NM)
20Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ18ÅÙ35Ê¬ (18.6ÅÙ)
Åì·Ð116ÅÙ30Ê¬ (116.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (12 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 992 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (70 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 155 km (85 NM)
21Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ18ÅÙ35Ê¬ (18.6ÅÙ)
Åì·Ð114ÅÙ20Ê¬ (114.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 990 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 220 km (120 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 280 km (150 NM)
22Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ17ÅÙ35Ê¬ (17.6ÅÙ)
Åì·Ð113ÅÙ00Ê¬ (113.0ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ÆîÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 990 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 280 km (150 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 330 km (180 NM)
23Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ15ÅÙ55Ê¬ (15.9ÅÙ)
Åì·Ð110ÅÙ35Ê¬ (110.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ÆîÀ¾ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 990 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 330 km (180 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 390 km (210 NM)
¢£Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤òÃÏ°è¤´¤È¤Ë
