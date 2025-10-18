º£½µ¤ÎÄÌ´ü¡Ú¶ÈÀÓ¾åÊý½¤Àµ¡ÛÌÃÊÁ°ìÍ÷ (10/14～10/17¡¡È¯É½Ê¬)
¡¡10·î14Æü～17Æü¤Ë¡¢ÄÌ´ü¶ÈÀÓ¤ò¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿ÌÃÊÁ¤«¤é¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Î¾åÊý½¤ÀµÎ¨¤Î¹â¤¤½ç¤Ëµ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¹õ»úÅ¾´¹¤äÀÖ»ú½Ì¾®¤Ï½ü¤¤¤¿¡£
¥³ー¥É ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡·è»»´ü¡¡ ½¤ÀµÁ°¡¡ ½¤Àµ¸å¡¡½¤ÀµÎ¨¡¡¹¹¿·Æü
<9212> £Ç£Å£É¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡ 25/ 9¡¡¡¡¡¡ 13¡¡¡¡¡¡156¡¡1100.0¡¡ 10/15
<4885> ¼¼Ä®¥±¥ß¥«¥ë¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 5¡¡¡¡¡¡160¡¡¡¡¡¡330¡¡ 106.3¡¡ 10/15
<7271> °Â±Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 3¡¡¡¡¡¡700¡¡¡¡ 1300¡¡¡¡85.7¡¡ 10/17
<9601> ¾¾ÃÝ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/ 2¡¡¡¡ 3000¡¡¡¡ 4500¡¡¡¡50.0¡¡ 10/15
<3083> ¥¹¥¿ー¥·ー¥º¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 2¡¡¡¡¡¡320¡¡¡¡¡¡450¡¡¡¡40.6¡¡ 10/14
<7072> ¥¤¥ó¥Æ£Í¡¡¡¡¡¡Åì£Ç¡¡ 25/ 9¡¡¡¡¡¡166¡¡¡¡¡¡230¡¡¡¡38.6¡¡ 10/15
<1418> ¥¤¥ó¥¿¥é¥¤¥Õ¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 2¡¡¡¡¡¡790¡¡¡¡ 1090¡¡¡¡38.0¡¡ 10/15
<2411> ¥²¥ó¥À¥¤¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 3¡¡¡¡¡¡550¡¡¡¡¡¡750¡¡¡¡36.4¡¡ 10/17
<5527> ¥×¥í¥Ñ¥Æ¥¯¥Î¡¡Åì£Ç¡¡ 25/11¡¡¡¡ 1230¡¡¡¡ 1600¡¡¡¡30.1¡¡ 10/14
<7505> ÉÞ·¬ÅÅÄÌ¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 25/ 9¡¡¡¡ 2820¡¡¡¡ 3663¡¡¡¡29.9¡¡ 10/17
<4673> ÀîºêÃÏ¼Á¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 25/11¡¡¡¡¡¡525¡¡¡¡¡¡679¡¡¡¡29.3¡¡ 10/15
<7388> £Æ£Ð¥Ñー¥È¥Ê¡¡Åì£Ð¡¡ 25/11¡¡¡¡ 2102¡¡¡¡ 2620¡¡¡¡24.6¡¡ 10/15
<7608> £Ó£Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 2¡¡¡¡ 1300¡¡¡¡ 1600¡¡¡¡23.1¡¡ 10/14
<9602> ÅìÊõ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/ 2¡¡¡¡55000¡¡¡¡65500¡¡¡¡19.1¡¡ 10/15
<3935> ¥¨¥Ç¥£¥¢¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 2¡¡¡¡¡¡340¡¡¡¡¡¡400¡¡¡¡17.6¡¡ 10/15
<3648> £Á£Ç£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 3¡¡¡¡ 2090¡¡¡¡ 2390¡¡¡¡14.4¡¡ 10/15
<3922> £Ð£Ò£Ô£É£Í£Å¡¡Åì£Ð¡¡ 26/ 2¡¡¡¡ 3136¡¡¡¡ 3581¡¡¡¡14.2¡¡ 10/14
<7068> £Æ¥Õ¥©ー¥¹£Ç¡¡Åì£Ç¡¡ 26/ 5¡¡¡¡ 1823¡¡¡¡ 2026¡¡¡¡11.1¡¡ 10/17
<8051> »³Á±¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡ 26/ 3¡¡¡¡ 9000¡¡¡¡10000¡¡¡¡11.1¡¡ 10/15
<9238> ¥Ð¥ê¥åー£Ã¡¡¡¡Åì£Ç¡¡ 26/ 2¡¡¡¡¡¡197¡¡¡¡¡¡218¡¡¡¡10.7¡¡ 10/15
<3021> £Ð£Ã£Î£Å£Ô¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 5¡¡¡¡¡¡817¡¡¡¡¡¡900¡¡¡¡10.2¡¡ 10/15
<277A> ¥°¥íー¥Ó¥ó¥°¡¡Åì£Ç¡¡ 26/ 5¡¡¡¡ 3539¡¡¡¡ 3760¡¡¡¡ 6.2¡¡ 10/15
<3562> £Î£ï¡¥£±¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡ 26/ 2¡¡¡¡ 1280¡¡¡¡ 1356¡¡¡¡ 5.9¡¡ 10/14
¢¨Ã±°Ì¡§·Ð¾ïÍø±×¤ÏÉ´Ëü±ß¡¢½¤ÀµÎ¨¤Ï¡ó
¢¨»Ô¾ìÎ¬¾Î¡§¡ÖÅì£Ð¡×¡§Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¢¡ÖÅì£Ó¡×¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¢¡ÖÅì£Ç¡×¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹