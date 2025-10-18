ÊÆ¤Î¹âÆ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥Þ¡¼¡×¤Îµ»½Ñ¤«¤â¡ª¡¡¥ê¥â¥³¥óÁàºî¤Ë¼«Æ°µ»½Ñ¤âÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¡ÖÅÄ¿¢µ¡¡×¤Ê¤é¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤¢¤¨¤°¾®µ¬ÌÏÇÀ²È¤â½õ¤«¤ë!!
ÊÆ²Á¹âÆ¤Î±¢¤Ë¤¢¤ë¹½Â¤Åª²ÝÂê
¡¡2024¡Á2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÊÆ¤Î¹âÆ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Ê¤É¤ÎÊü½Ð¤Ç°ìÄê¤Î°ÂÄê¤Ï¸«¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ²Á¹â»ß¤Þ¤ê·¹¸þ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¤Æñ¤¤¡£À¸»º¤È¾ÃÈñ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¡¢Î®ÄÌ¾å¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ê¤É¤¬Â¿³ÑÅª¤ËÏÀµÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤â²ò·è¤ËÌÀ³Î¤ÊÆ»¶Ú¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¬Å¬Àµ²Á³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦ÏÀµÄ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤Ï»î¹Ôºø¸í¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÊÆºî¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢»ö¶È¤¬¾®µ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÈÃ´¤¤¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢ÁáµÞ¤Ë²ò·è¤¬É¬Í×¤ÊÌäÂê¤À¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤Ê¹¤¤ÅÚÃÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤À¤·¤â¡¢ËÜ½£°ÊÆî¤ÏÃªÅÄ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢»³´Ö¤Î¶¹¾®ÃÏ¤ËÅÄºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¼ã¼Ô¤ÎÅÔ»ÔÉôÎ®½Ð¤Ê¤É¤ÇÊÆºî¤ê¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò²ò·è¤¹¤ë»å¸ý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÊÆºî¤ê¤Îµ¡³£²½¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¤ÎÇÀµ¡¤ÏÂ¿µ¡Ç½²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÊ£»¨²½¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¤ò¤â¤ÄÇÀµ¡¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¢¥°¥ê¤ÎÅÄ¿¢µ¡¡ÖYR-C¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜµ¡¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥¤¥Ã¥ÁÎà¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¤Ë¤¢¤ë¡£ÅÄ¿¢µ¡¤Ë¤Ï¼ê²¡¤·¤ÇÁàºî¤¹¤ëÄ¶¾®·¿¤Î¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Áê±þ¤Î»Å»öÎÌ¤ò¤³¤Ê¤»¤ëÂç¤¤µ¤Î¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¾è¼Ö¤ò¤·¤ÆÁàºî¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢½ÅÎÌ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤ËÅÄ¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¡¦¤¢¤¼Æ»±Û¤¨¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤Ê¤É¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Ã¯¤«¤Ë¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢µ¡ÂÎ¤ò¹ß¤ê¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÈùÂ®Á°¿Ê¡¦Ää»ß¤È¤¤¤Ã¤¿Áàºî¤¬¹Ô¤¨¤ë¥ì¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤³¤ì¤é¤ÎÆ°ºî¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£¤³¤Î¥ì¥Ð¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÄ¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¤ä¤¢¤¼Æ»±Û¤¨¤ÇÈ¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ê¡¢Å¾ÅÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤µ¡ÂÎÁ°¾å¤¬¤ê¤ÎÍÞÀ©¤¬²ÄÇ½¡£Ëü°ì¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¾åÉô¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄ¿¢¤¨¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤Ë¤Ï1Îó¤º¤Ä½çÈÖ¤Ëºî¶È¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢½ªÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼¡¤ÎÎó¤Ë°Ü¤ë¤¿¤á¤Ë¥¿¡¼¥ó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÅÄ¿¢¤¨¤ÎÁàºî¤òÄä»ß¤·¤Æ¥¿¡¼¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¡¤ÎÎó¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÃÊ³¬¤Ç¤Õ¤¿¤¿¤Óºî¶È¤ò³«»Ï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ËÜµ¡¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤Îºî¶È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼«Æ°²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤³¤¦¤À¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÎó¤Ë°Ü¤ëºÝ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°Åª¤ËÅÄ¿¢¤¨ºî¶È¤òÄä»ß¤¹¤ë¡£¼¡¤ÎÎó¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÌá¤¹¤È¡¢ºÆ¤ÓÅÄ¿¢¤¨ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Å¸³«Ãæ¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Áàºî¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢À©Æ°ÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¹ÌºîÃÏÉ½ÌÌ¤Î¹Ó¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Êä½õ¼Ô¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ï¥ó¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÅÄ¿¢¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£¾®¤Þ¤ï¤ê¤¬Íø¤¯¤Î¤Ç¡¢¶¹¾®ÃÏ¤ÎÅÄ¤Ç¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇÀ¶Èµ¡³£¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¥³¥á¤ÎÁý»º¤äÊÆ²Á°ÂÄê¤Ë¤â¤Ò¤ÈÌòÇã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£