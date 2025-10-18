Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¡¢Zepp DiverCity¤Ç¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê¡ª Øü°ç¤È¤³(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸)¡¢¿·µï¾¼Çµ¤¬½éÅÐ¾ì
ÂåÉ½¶Ê¡ÖËº¤ì¤¸¤Î¸À¤ÎÍÕ¡×(¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥°¥ê¥à¥Î¡¼¥Ä¡Ù¼çÂê²Î)¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à²»³Ú¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃíÌÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¡×¤¬¡¢2026Ç¯5·î7Æü(ÌÚ)¤Ë¡¢¡ØÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ ½Ëº×¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÇ¾Ï6¡Öµð¤¤¤Ê¤ë¿À¤Î¥ª¥Ö¥ê¥Ó¥ª¡×(¤ª¤ª¤¤¤Ê¤ë¤«¤ß¤Î¤ª¤Ö¤ê¤Ó¤ª)¤òZepp DiverCity¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤Ï»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤é¤¬¼¡¤Ë¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
³«ºÅ·èÄê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤È½Ã¼ª¤Î¾¯½÷¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æó¼Ô¤Î´Ø·¸À¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼ó¸µ¤ËÉâ¤«¤ÖÊ¸»ú¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤¬ËÂ¤°¿·¤¿¤ÊÊª¸ì²»³Ú¤ÎËë³«¤±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ10·î29Æü(¿å)23:59¤Þ¤Ç¡£
¡û¡ü¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î°Â¼¡Îæ´õÏÂ»Ò¡¢Áú·î¤Ï¤ë¤«¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËØü°ç¤È¤³(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸)¡¢¿·µï¾¼Çµ¤¬½éÅÐ¾ì
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÇÄê¤·¤Ê¤¤ÉÔÄê·Á¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸ø±é¤´¤È¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¡£ËÜ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢º²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë²ÎÀ¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¿·À¤Âå¥½¥¦¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦°Â¼¡Îæ´õÏÂ»Ò¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤È¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Áú·î¤Ï¤ë¤«¤Ë²Ã¤¨¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÈ´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ç²Î¤¤¤³¤Ê¤¹¼ÂÎÏÇÉ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦Øü°ç¤È¤³(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸)¡¢¤½¤·¤Æ¡È¸¸ÁÛ·Ï¤Î»ÏÁÄ¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë²ÎÀ¼¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¿·µï¾¼Çµ¤¬½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Øü°ç¤È¤³(¥¤¥Ì¥¤¥È¥³)
¼ä¤ì¤¿ÏÂÉ÷µÊÃã¤ÇÆ¯¤¯½÷¤Î»Ò¡£Å¹Ä¹¤Î¼ñÌ£¤Ç¥á¥¤¥ÉÉþ¤òÃå¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â²¼¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¿¬Èø¤¬ËÜÊª¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¿¨¤ì¤¿¿Í¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¡£
¡ýØü°ç¤È¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤ï¤¿¤·¤Î²Î¤¬¡¢¤Û¤ó¤Îº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¤ÎÃ¯¤«¤Î¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Î¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç²Î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¤ï¤¿¤·¼«¿È¤¬¤½¤Î¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¡¢´ò¤·¤µ¤È¶Ã¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª
Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤ëÀ¤³¦¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¯¿§¤òÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¿·µï¾¼Çµ(¥¢¥é¥¤¥¢¥¥Î)
1986Ç¯¡¢·à¾ìÍÑ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥¤¥ó¥À¥ê¥¢¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖÌóÂ«¡×¤Ç¥Ó¥¯¥¿¡¼¤è¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ÊÍè¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢Â¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢±Ç²è¡¢¥²¡¼¥à¡¢CM¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä²Î¾§¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£Æ©ÌÀ´¶¤ÎÃæ¤Ë¸É¹â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²ÎÀ¼¤È¡¢¿ûÌî¤è¤¦»Ò¡¢»ûÅèÌ±ºÈ¡¢ÊÝ´¢µ×ÌÀ¤é¤È¤Î»Â¿·¤Ê²»ºî¤ê¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢±ÇÁü±é½Ð¤ò¶î»È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¹á¹Á¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥â¥Ê¥³¤ä¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥á¡¼¥ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ê¤É¤«¤é¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¡¢ÍâÇ¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²áµî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÁ´¶Ê±éÁÕ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥·¥ê¡¼¥º ¡ÈResound all songs¡É ¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëµÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ý¿·µï¾¼Çµ¤Î¥³¥á¥ó¥È
±ó¤¯¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¿¹¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç
¤½¤³¤Ç¤·¤«À¸¤Þ¤ìÆÀ¤Ê¤¤²»³Ú¤Ë¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤Æ
Àº°ìÇÕ²Î¤¦¤³¤È¤ò
¤Ò¤¿¤¹¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢£°Â¼¡Îæ´õÏÂ»Ò(¥¢¥·¥ß¥Í¥¥ï¥³)
¼«¿È¤Çºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢²Æì½Ð¿È¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡£Âçµ¬ÌÏ²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤¹¤ëÅù¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£2016Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥°¥ê¥à¥Î¡¼¥Ä¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖËº¤ì¤¸¤Î¸À¤ÎÍÕ¡×¤ò²Î¾§¡£°Ê¹ßÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¹ñÆâ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Music Lane Festival ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëAXEAN FESTIVAL¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹Åù¡¢Ãå¼Â¤ËÇ§ÃÎ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙÄ°¤¯¤È¼ª¤Ë»Ä¤ëÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë²ÎÀ¼¡¢·Ý½ÑÀ¤Î¹â¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¸«¤ë¤â¤Î¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢ÂçÃíÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£
¡ý°Â¼¡Îæ´õÏÂ»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤â½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹✴¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤¬ÍÞ¤¨¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡Ä
Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î²Î¤ò¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¶Ê¤«¤é¡¢Ê¹¤ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Þ¤Ç¡ÄÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü³§ÍÍ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£Áú·î¤Ï¤ë¤«(¥·¥â¥Ä¥¥Ï¥ë¥«)
ÍÍ¡¹¤Ê¥²¡¼¥à¡¦¥¢¥Ë¥á²»³Ú¤Ç²Î¾§¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦¤äÊª¸ì¤ò²»³Ú¤ÇÉÁ¤¯³èÆ°¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦M3Åù¤ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¤¹¤ëÆ±¿Í²»³Ú¤ÎóÕÌÀ´ü¤è¤ê¡¢CD¿ô½½Ëç¤Î¼êÇä¤ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¸¸ÁÛ²»³Ú¤ÇÃÏÆ»¤Ë¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î³èÆ°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ²Î¾§°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2005Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²Î¾§¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï2025Ç¯¸½ºß¡¢750¶Ê¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ºîÊÔ¶Ê¤äºî»ì¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È"canoue"¡¢"kukui"¤Ç¤Î³èÆ°¤ä"Sound Horizon"¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢²»¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£Åù¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ÎÉý¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë»ö¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£2025Ç¯11·î26Æü¤Ë¿·¥Ü¡¼¥«¥ë¥ï¡¼¥¯¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¢¤·¤ª¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£¸½ºß¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼´ë²è¿Ê¹ÔÃæ¡ª
¡ýÁú·î¤Ï¤ë¤«¤Î¥³¥á¥ó¥È
Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤µ¤ó¤Îºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Âç¹¥¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ËºÆ¤Ó¿È¤òÃÖ¤¡¢¶¦¤Ë²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢´ò¤·¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤ä»Å³Ý¤±¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é»ä¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¸¸ÁÛÀ¤³¦¤Ë¿»¤ê¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
