¡¡Î¦¾å¡¦Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥ÁöÍ½Áª²ñ¡Ê£±£¸Æü¡¦Î¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¡½¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¡Ë¡½¡½¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¹»¾å°Ì£±£°¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤Ç¾å°Ì£±£°¹»¤¬ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±°ÌÃæ±û³Ø±¡Âç¤Ï£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÄÌ²á¤Ç¡¢£µ°ÌÅì³¤Âç¤È£¶°ÌÅìÇÀÂç¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜÂç²ñ¤ØÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¼ç¾¡¦²Ö²¬¤Ï¸Ä¿Í£±£±°Ì
¡¡Á°²ó¤Ï£±£´°Ì¤ÇËÜÂç²ñ¤òÆ¨¤·¤¿Åì³¤Âç¤¬£µ°ÌÄÌ²á¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£¼ç¾¤Î²Ö²¬¼÷ºÈ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¸Ä¿Í£±£±°Ì¤È°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢Á°²ó¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÇÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤¿¥í¥Û¥Þ¥ó¡¦¥·¥å¥â¥ó¡Ê£´Ç¯¡Ë¤â¥Á¡¼¥à£¶ÈÖ¼ê¤Î¸Ä¿Í£¸£·°Ì¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£¥í¥Û¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤À¡£¤³¤³¤ÇËþÂ¤·¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜÂç²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£