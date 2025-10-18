°Ý¿·¡¦ÀÐÊ¿»²±¡µÄ°÷¤¬Ì÷¹ñ»²ÇÒ¡¡Ãæ¹ñ½Ð¿È¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀÐÊ¿»²±¡µÄ°÷¤Ï18Æü¡¢Åìµþ¡¦¶åÃÊËÌ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò½©µ¨ÎãÂçº×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»²ÇÒ¤·¤¿¡£»²ÇÒ¸å¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö±ÑÎî¤Î°ä»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ÆüËÜ¤ò¼é¤êÈ´¤¯ÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á»²ÇÒ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ½Ð¿È¤ÇÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ»á¤Ï¡¢Á°Æü17Æü¤ËÄ¶ÅÞÇÉ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Î²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï9·î¡¢ÀÐ»á¤¬ÂæÏÑ¤ä¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¡ÖÄ¹´ü´Ö¡¢¸í¤Ã¤¿¸ÀÏÀ¤ò¹¤á¤¿¡×¤È¤·¤ÆÆþ¹ñ¶Ø»ß¤äÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Î»ñ»ºÅà·ë¤È¤¤¤Ã¤¿À©ºÛÁ¼ÃÖ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¡£²áµî¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤âÍýÍ³¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£