ÂçÃ«¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖÅÜ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¡¡3È¯¡õ10K¤Î2ÆüÁ°¡¢ÇúÈ¯¤Î¡ÈÍ½Ãû¡É¤òÊÆµ¼Ô»ØÅ¦
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ò5-1¤ÇÀ©¤·¡¢4Ï¢¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¡£°Û¼¡¸µÂçÇúÈ¯¤ÎÍ½Ãû¤òÊÆµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ·âÉÔ¿¶¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤¬¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Î»î¹ç¤Ç´°Á´Éü³è¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢4²ó¤Ë¤ÏÈôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÄ¶ÆÃÂçÃÆ¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤ÏMVP¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø±¿¤Ó1»î¹ç3È¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤â6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¢¥ë¥Ç¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹µ¼Ô¤Ï¤³¤Î»î¹çÁ°¡¢¡ÖESPN¡×¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Öº£Ìë¤Î»î¹ç¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ç¤¹¡£Èà¤Ïº£Ìë¡¢12Æü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤ò·Ð¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤µÙÍÜ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï9·îÃæ½Ü¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç5²ó¤ò¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»î¹ç2ÆüÁ°¤ÎÂçÃ«¤Î²ñ¸«¤ÎÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÀèÆü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÆóÅáÎ®Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹¶·â¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬¹¶·âÌÌ¤ÎÄãÌÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¾¯¤·¿È¹½¤¨¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥´¥ó¥¶¥ì¥¹µ¼Ô¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬²¿¤«¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ìë¤¬¤½¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë