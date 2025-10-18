26Ëü±ßÄ¶¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡ÖGoogle Pixel 10 Pro Fold¡×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿
Google¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¡ÖGoogle Pixel 10 Pro Fold¡×¤¬10·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿½éÂå¡ÖGoogle Pixel Fold¡×¤«¤é¿ô¤¨¤Æ»°À¤ÂåÌÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£Pixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢256GB¥â¥Ç¥ë¤¬26Ëü7500±ß¡¢512GB¥â¥Ç¥ë¤¬28Ëü7500±ß¡ÊGoogle¥¹¥È¥¢²Á³Ê¡Ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¹â³Û¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢²Á³ÊÁê±þ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡1½µ´Ö¤Û¤É»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥«¥é¥Ð¥ê¤ÏJade¡Êº¸¡Ë¤ÈMoonstone¡Ê±¦¡Ë¤Î2¿§¡£É®¼Ô¤ÏGoogle¤«¤éJade¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë
¢£Á°¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Ãæ¿È¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª
Pixel 10 Pro Fold¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤ÎPixel 9 Pro Fold¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÆ§½±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ï¿§¤È¼Á´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥ó¥¸¹½Â¤¤¬²þÎÉ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÏÊ£¿ô¤Î¥®¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³«ÊÄ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥®¥¢¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ð¥Í»Å³Ý¤±¤ÎCAM¡Ê¥«¥à¡Ë¤È¤¤¤¦µ¡¹½¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÑµ×À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÆâÉôÀß·×¤Î¼«Í³ÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Pixel 10 Pro Fold¤Ï30»þ´Ö°Ê¾å¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°¤ò¼Â¸½¤·¡¢IP68¤ÎËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿å¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤âCAM¤Î²¸·Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¥¥Ò¥ó¥¸¹½Â¤¤Î²þÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÑµ×À¤¬¸þ¾å
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²õ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¡×¡Ö¿µ½Å¤Ë°·¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Pixel 10 Pro Fold¤Ï¥Õ¥Ä¡¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î´¶³Ð¤Ç»È¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õ¥Ä¡¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤ä¤ä½Å¤¤
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¤Ë»È¤¨¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï6.4¥¤¥ó¥Á¡£²òÁüÅÙ¤Ï1080¡ß2364¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂç120Hz¡¢¥Ô¡¼¥¯µ±ÅÙ¤Ï3000¥Ë¥È¤È¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥Éµ¡¤é¤·¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¤Î²£Éý¤Ï76.3mm¤Ç¡¢¸ü¤µ¤Ï10.8mm¡£¤ä¤ä¸ü¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Ã¤ÆÁàºî¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¢¥ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¤Ï¡¢¥Õ¥Ä¡¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë
¤¿¤À¤·¡¢½Å¤µ¤Ï258g¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëµ¡¤È¤¤¤¨¤ë¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎGalaxy Z Fold7¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¤ÎÇö¤µ¤¬8.9mm¤Ç¡¢½Å¤µ¤Ï215g¡£·Ú¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢Galaxy Z Fold7¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£³«¤¯¤È¥Þ¥ë¥Á¥¦¥£¥ó¥É¥¦ºî¶È¤ò²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¨¤ë
³«¤¯¤È8¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£²òÁüÅÙ¤Ï2076¡ß2152¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂç120Hz¡¢¥Ô¡¼¥¯µ±ÅÙ¤Ï3000¥Ë¥È¡£ÀÞ¤ê¶Ê¤¬¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢Èù¤«¤Ë±ú¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÌÜ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤¬ÏÄ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Üµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£
¢¥ÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥Ã¥×¤òÉ½¼¨
¢¥³«¤¯¤È¥Þ¥Ã¥×¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇWeb¤äÃÏ¿Þ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢³«¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂç²èÌÌÉ½¼¨¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Galaxy Z Fold7¤è¤ê¤â¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤«¡¢³«ÊÄ¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¡£³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¸ü¤µ¤Ï5.2mm¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÇö¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥Çö¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤é³«ÊÄÁàºî¤¬¤·¤ä¤¹¤¤
ÆâÂ¦¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢²èÌÌ¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤òÆ±»þ¤Ëµ¯Æ°¤·¡¢Ï¢·È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Õ¥©¥È¡×¤È¡ÖGmail¡×¤òµ¯Æ°¤·¡¢¡Ö¥Õ¥©¥È¡×¤«¤éÁª¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¡ÖGmail¡×¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤ÇÅºÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¢¥£²¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤òÆ±»þ¤ËÉ½¼¨¤·¡¢Ï¢·È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤¬ÊØÍø
¥×¥ê¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëGoogle¤ÎAI¥¢¥×¥ê¡ÖNotebookLM¡×¤Î¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎURL¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥Ê£¿ô¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢Í×Ìó¤·¤¿¤ê¡¢²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸À®¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡ÖNotebookLM¡×¥¢¥×¥ê¤âÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë
¢£¥«¥á¥é¤Ï ¡ÈºÇ¾å¡É ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ËÍ¥°ÌÀ¥¢¥ê
¥«¥á¥é¤Ï¹³Ñ¡Ê48¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¡¿FÃÍ1.7¡Ë+Ä¶¹³Ñ¡Ê10.5¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¡¿FÃÍ2.2¡Ë+Ë¾±ó¡Ê10.8¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¡¿FÃÍ3.1¡Ë¤È¤¤¤¦¹½À®¡£Ë¾±ó¥«¥á¥é¤Ï¸÷³Ø5ÇÜ¤Ç»£±Æ¤Ç¤¡¢10ÇÜ¤â¸÷³ØÁêÅö¤Ç»£±Æ²ÄÇ½¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥º¡¼¥à¤ÏºÇÂç20ÇÜ¡£AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ²òÁü´¶¤¬Êä¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢20ÇÜ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤êÁ¯ÌÀ¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥48¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ë3´ã¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¡£¥«¥á¥éÉô¤Ï½Ð¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢¥Ä¶¹³Ñ¡Ê0.5ÇÜ¡Ë¤Ç»£±Æ¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤Ç¼Ì¤Ã¤¿
¢¥¹³Ñ¡Ê1ÇÜ¡Ë¤Ç»£±Æ¡£¿§Ì£¤ÏÄ¶¹³Ñ¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
¢¥¹³Ñ¡Ê2ÇÜ¡Ë¡£¸÷³ØÁêÅö¤Î²è¼Á¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë
¢¥Ë¾±ó¡Ê5ÇÜ¡Ë¡£ÌÀ¤ë¤¯¼Ì¤ë¤¬¡¢¤ä¤ä¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý
¢¥ºÇÂç¤Î20ÇÜ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÆ¤µ¤¬ÊäÀµ¤µ¤ì¤ë
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖPro¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥á¥é¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏPixel 10 Pro¤Ë¤ÏÎô¤ê¡¢Pixel 10¤Ë¶á¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£ºÇÂç100ÇÜ¤ÎÄ¶²òÁü¥º¡¼¥à¤ä¡¢Æ°²è¥Ö¡¼¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿8KÆ°²è»£±Æ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢Pixel 10 Pro¤Þ¤¿¤ÏPixel 10 Pro XL¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
³°Â¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÃæ±û¾å¤ÈÆâÂ¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î±¦¾å¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì10¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«»£¤ê¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¥«¥á¥é¤ò»È¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¹â²èÁÇ¤Î3´ã¥«¥á¥é¤ò¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤«¤ò»£±Æ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢³°Â¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤Æ¡¢ÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤µ¤»¤¿¤ê¡¢³°Â¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤â¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÉ½¼¨¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤ë¿Í¼«¿È¤¬¼Ì¤ê¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÊª¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¥ÇØÌÌ¥«¥á¥é¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¡¢Î¾ÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼É½¼¨¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½
¢¥¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¡×¤Ï6¤Ä¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£»£¤é¤ì¤ëÂ¦¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤ë¼ñ¸þ
È¾Ê¬¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¡¢°ÂÄê¤¹¤ë¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Pixel 10 Pro Fold¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹»þ´ÖÏª¸÷¡×¥â¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»°µÓ¤Ê¤·¤Ç¸÷¤Îµ°À×¤ä¿å¤ÎÎ®¤ì¤Î»£±Æ¤Ë¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢¥Âî¾å¤ËÎ©¤Æ¤Æ¥«¥á¥é¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÈÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¤¬¾å²¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë
¢¥³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¶á¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é»£¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
¢£½½È¬ÈÖ¤ÎAIµ¡Ç½¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡ª
Google Pixel¤ÏAIµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎAndroid¥¹¥Þ¥Û¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¤«¤³¤Ã¤Æ¸¡º÷¡×¡ÖGemini¡×¡¢¡Ö¾Ã¤·¥´¥à¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê²èÁüÊÔ½¸µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Pixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤AIµ¡Ç½¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÏÃÃæ¤Î²ñÏÃ¤¬ÄÌÌõ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹ÄÌÌõ¡×¤Ï¡¢ÏÃ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¶á¤¤À¼¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£½Ö»þ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²»À¼¤¬¾®¤µ¤¯Ê¹¤³¤¨¤¿¸å¡¢¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤éÄÌÌõ¤µ¤ì¤¿²»À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¤Ê¤ª¡¢ËÝÌõ·ë²Ì¤Ï²èÌÌ¤Ë¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥Û¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»È¤¦¤È¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¥¡Ö¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹ÄÌÌõ¡×¤Ï¡¢ÄÌÏÃ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤âµ¯Æ°¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÈÁê¼ê¤Î¸À¸ìÀßÄê¤¬É¬Í×
¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥¸¥§¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤µ¡Ç½¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃ¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢AI¤¬É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢»È¤¦¤ÈÊØÍø¤Ê¥¢¥×¥ê¤Îµ¯Æ°¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡Ç½¡£Google¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÉ³¤Å¤¯¥Ç¡¼¥¿¤¬¸¡º÷ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Google¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤ÉÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥Îã¤¨¤Ð¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¾ì½ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥×¡×¥¢¥×¥ê¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡×¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤ÈÍ×Ìó¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÏ¿²»¤¹¤ë¤È¡¢Ï¿²»¤ÎÇÈ·Á¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤¬Æ±»þ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¡£Pixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡¢AI¤ÇBGM¤òºî¶Ê¤·¡¢ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡×¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÍøÅÀ
¢¥¿·µ¡Ç½¡Ö²»³Ú¤òºîÀ®¡×¤Ç¡¢Ï¿²»¤·¤¿²»À¼¤Ë¹ç¤¦BGM¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë
¢£¤Ë¤·¤Æ¤â¹â¤¤¤¬¡¢·ÐºÑÅª¤Ë»È¤¦ÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©
Google Pixel 10 Pro Fold¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎGoogle Tensor G5¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï5015mAh¤Ç¡¢·ë¹½¥Ø¥ô¥£¡¼¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â1Æü¤Ï»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Pixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡ÖPixelsnap¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¡£Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¾å²ó¤ëÍ¥°ÌÀ¤È¤·¤Æ¡¢5G¥ß¥êÇÈ¤Î¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥PixelsnapÂÐ±þ¤Î½ãÀµ¥±¡¼¥¹¡Ê1Ëü1220±ß¡Ë¤âÍÑ°Õ
¥Ï¥¤¥¨¥ó¥Éµ¡Ç½¤òÏ³¤ì¤Ê¤¯È÷¤¨¡¢Â¿ºÌ¤ÊAIµ¡Ç½¤â²÷Å¬¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÂÑµ×À¤¬ÉÔ°Â¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î¤Û¤«¤Ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤â»È¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¬¤«¤µ¤Ð¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë1Âæ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢26Ëü7500±ß¡Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Pixel 10 Pro Fold¤Ï¥É¥³¥â¡¢au¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì³çÊ§¤¤¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Google¥¹¥È¥¢¤è¤ê¼ã´³¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Æ¼Ò¤¬Ê¬³äÊ§¤¤¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢»È¤¤½ª¤¨¤¿¸å¤ËÊÖµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÃ¼ËöÂå¶â¤ò°Â¤¯¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢17Ëü3900±ß¡Êau¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¿·µ¬¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢2Ç¯´Ö»È¤¦¾ì¹ç¡Ë¡Á¤È¡¢¤«¤Ê¤ê°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Pixel 10 Pro Fold¤Ï7Ç¯´Ö¤ÎOS¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ËÄ¹´üÅª¤Ë»È¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Â¼¸µÀµ¹ä¡Ê¥´¡¼¥º¡Ë
Â¼¸µÀµ¹ä¡Ãi¥â¡¼¥É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1999Ç¯¤«¤é¥â¥Ð¥¤¥ë¶È³¦¤ò¼èºà¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¨»ï¤äWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤Ëµ»ö¤ò´ó¹Æ¡£2005Ç¯¤ËÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥´¡¼¥º¡×¤òÀßÎ©¡£¥¹¥Þ¥Û´ØÏ¢¤Î½ñÀÒ¡¦¥à¥Ã¥¯¤ÎÊÔ½¸¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
