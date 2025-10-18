Æ£²¬¹°¡¢¤Î¼¡½÷¡¦Å·æÆÅ·²»¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÈþµÓ¥Á¥é¥ê Ä¹½÷¡¦Å·æÆ°¦¤ÈÃçÎÉ¤¯»ÐËå¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¹°¡¢¤ÎÄ¹½÷¡¦Å·æÆ°¦¤È¼¡½÷¡¦Å·æÆÅ·²»¤¬¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£²¬¹°¡¢¤ÎÌ¼¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ
°¦¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¡¢Å·²»¤ÏÇò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥¡¡¼¥³¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÃçÎÉ¤¯¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡£Å·²»¤Ï¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Å·æÆ°¦¡õÅ·²»¡¢ÃçÎÉ¤¯»ÐËå¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
