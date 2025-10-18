¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤«¤éSEXYÈþ¸ª¥Á¥é¥ê¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¡È¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡É¤³¤ÈÂçÌÚÈþÎ¤°¡¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤«¤éÈþ¸ª¥Á¥é¥ê
¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¡¢¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥â¥Ø¥¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¸ª¤ò¥Á¥é¥ê¤È¸«¤»¤¿¡¢SEXY¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
