¡áLOVEÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æµ±¤¯ ¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¥Ô¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡áLOVE¤ÎÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥³¥é¥Ö¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æµ±¤¯¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô»Ñ
ÂçÃ«¤Ï¡¢¶»¸µ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÅ»¤¤¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢³Ü¤Ë»Ø¤òÅö¤Æ¡È¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¡ÉÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
