¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡õ»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¥Ú¥¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤ ±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×SP¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡È¤ª¤â¤Á¥Ý¡¼¥º¡É¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤È½÷Í¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
10·î24Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÄ¹Èø¤È»³ÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¹Èø¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¡¦¥¤¥¨¥í¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢»³ÅÄ¤Ï¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï2¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÄ¹Èø¹Í°Æ¤Î¡È¤ª¤â¤Á¥Ý¡¼¥º¡É¡£²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï»öÁ°¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Ï½ã°¦¡©¤½¤ì¤È¤âÀöÇ¾¡©¡Ù¤ÈÇº¤ó¤ÀÎø¿Í¤«¤é¤Î¥»¥ê¥Õ¤äÂÎ¸³ÃÌ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤â¼Â»Ü¡£¡ÖÀöÇ¾¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊÑ´¹¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Èø¤¬¡Ö»Å»ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡£¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¸«¤Æ¤Æ¤ï¤«¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢ÌÀÆü¤Ï²¶¤ÈÍ·¤ó¤Ç¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ä¤«¤é¡¢¹¬¤»¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢²¶¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¶»¥¥å¥ó¥ï¡¼¥É¤òÏ¢È¯¡£Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡ÖÉáÃÊ¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢Î®ÀÐ¤ÎÂÐ±þ¤Ç²ñ¾ì¤òÂç¤¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡õ»³ÅÄ°ÉÆà¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×ÅÐ¾ì
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
