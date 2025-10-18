¡Öº£Æü¹¥¤¡×Â¿⽥Íü⾳¡¢¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤«¤éÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡Ö¤ª¾îÍÍ¥ª¡¼¥é¤¹¤´¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×È¿¶ÁÂ¿¿ô¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿Â¿ÅÄÍü²»¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×»²²ÃJK¡¢¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤«¤éÈþµÓÈäÏª
Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Â¿ÅÄ¡£¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¾îÍÍ¥ª¡¼¥é¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
