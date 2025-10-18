¡Úµð¿Í¡ÛÀõÌîæÆ¸ã¡Ö¤¤¤Ä¤â¤À¤Ã¤¿¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¡Ä¡×µÕÊý¸þ¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¡Íèµ¨µÕ½±¤ØµÜºê¤ÇÃÃÏ£Ãæ
¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£³¡½£´ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£¸Æü¡¦¤Ò¤à¤«¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¤Ò¤à¤«¡Ë¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£°ìÅÙ¥Ù¥ó¥Á¤ØÂà¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¸²ó£²»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂåÂÇ¤ÇºÆ½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£µÜÆâ¤ÎÅê¤¸¤¿Äã¤á¤Îµå¤òÂª¤¨¡¢±¦Íã¼ê¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¹Å¬»þÆóÎÝÂÇ¡£¡Ö²¿¤È¤«¤Ä¤Ê¤®¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Î¼ÂÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤À¤Ã¤¿¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶ì¤·¤ó¤À¡££²£¹»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨£±³ä£¸Ê¬£·ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡££²·³¤Ç¤âÂÇÎ¨£²³ä£µÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¹¶¼é¤Ç¸Ê¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤ÏÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÕ½±¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤¿¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÀõÌî¡£´üÂÔ¤ÎÂç¤¤¤ÇØÈÖ¹æ£µ£±¤¬½©¤ÎµÜºê¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£