²£ÉÍFM¤¬°ÛÊªº®Æþ¤ò¼Õºá¡¡±ºÏÂÀï¤Î¥¹¥¿¥°¥ë¤Ë¡Ö¥´¥à¼êÂÞ¤ÎÇËÊÒ¡×¤ò³ÎÇ§¡ÄÊÖ¶âÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü
²£ÉÍFM¤¬¼Õºá¡¢ÊÖ¶âÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï10·î18Æü¡¢Æ±Æü¤ËÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ìÆâÇäÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ë°ÛÊª¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ÛÊªº®Æþ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¥¹¥¿¥¸¥¢¥à4³¬¥³¥ó¥³¡¼¥¹À¾¥²¡¼¥ÈW16Æþ¸ýÉÕ¶á¤Î403ÇäÅ¹¡ÖHAMA²°2¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡×¡£Ä´Íý»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥´¥à¼êÂÞ¤¬Ç®¤ÇÇËÂ»¤·¡¢¤½¤ÎÇËÊÒ¤¬¾¦ÉÊ¤Ëº®Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ÛÊª¤Ï¡¢¹ØÆþ¤·¤¿µÒ¤¬¾¦ÉÊ¤òÈ¾Ê¬¤Û¤ÉµÊ¿©¤·¤¿ºÝ¤ËÈ¯¸«¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·¸°÷¤Ë¿½¤·½Ð¤¿¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤¬È¯³Ð¤·¡¢³ºÅö¾¦ÉÊ¤Ï²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ì¤Ð·ò¹¯Èï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢ÇäÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¿©ÉÊ¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëºÆ¶µ°é¤È¡¢¸¡ÉÊ¡¦ÌÜ»ë³ÎÇ§¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ºÅö¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿µÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Å¹ÊÞÀÕÇ¤¼Ô¤«¤é¤ÎÊÖ¶âÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë