¡¡ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£±£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Í½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÅìµþ¤ËÏ¢Çñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡ÖµÞî±Í½ÄêÊÑ¹¹¤·¤ÆÅìµþ¤ÇÏ¢Çñ¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤È£Ô¥·¥ã¥Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¤¤»þ°ÊÍè¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥¼¥ê¡¼¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊäµë¤¹¤ë±ÉÍÜÄ´À°¿©ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¤è¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¶¯Îõ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âËÜµ¤¤Ç²þ³×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¶¯Îõ¤Ë¤Ö¤ÁÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¾×ÆÍ¡£¹ç°Õ¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£