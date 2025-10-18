¡Ö±©¿¥¤ë¤â¤Î¤Ê¤¤¡×¢ª¡ÚZARA¡Û¤Ø¡ª 40¡¦50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á♡¡Ö¤³¤Ê¤ì¥Ö¥ì¥¶ー¡×
Ä«ÈÕ¤ÈÃë¤È¤Î´¨ÃÈº¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ï¡¢²¿¤ò±©¿¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤ÈÇº¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ±©¿¥ÊªÁª¤Ó¤ËÇº¤ó¤À¤é¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥¶ー¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤È¾åÉÊ¤µ¤òÎ¾Î©¤·¡¢±©¿¥¤ë¤À¤±¤ÇÂç¿Í¤Î¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢40¡¦50Âå½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ì¥¶ー¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸å¤í»Ñ¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¾åÉÊ¤Ê¥Ö¥ì¥¶ー
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥ê¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¶ー¡×\13,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ö¥ì¥¶ー¡£ÇØÌÌ¤Ë¼Ð¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¸ª¥Ñ¥Ã¥ÉÆþ¤ê¤Ç¡¢±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨¤·¤½¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿»þ¤Î¾åÉÊ¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸å¤í»Ñ¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤°ìÃå¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¤¤¤é¤º¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Ç¥³ー¥Ç¤ò³Ê¾å¤²
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ö¥íー¥ÁÉÕ¤ ¥Ë¥Ã¥È ¥Ö¥ì¥¶ー¡×\10,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Á¤é¤Î¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Î¥Ö¥ì¥¶ー¤Ï¥Ö¥íー¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¤Ê¤·¤Ç¤â²Ú¤ä¤«¡£¥Ë¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤È½À¤é¤«¤Ê¥°¥ìー¤Î¿§Ì£¤¬¾åÉÊ¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤¸¤àÃå±Ç¤¨¥Ö¥ì¥¶ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M