女性アイドルグループ・Aim（えいむ）が18日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーの星宮さきが「特定の男性ファンと私的な関係性を持っていた」として、即日での契約解除を通告した。



【写真】即日契約解除が通告された「星宮さき」

公式アカウントでは「大変不本意ではございますが、星宮さきに関しましてお知らせがございます。」として文書を公開。「この度、星宮さきにつきまして、今月初頭より特定の20代後半の男性ファンと私的な関係性を持っていた事実が判明いたしました」と発表した。事実関係については「昨晩本人への聞き取り調査を行ったところ、本人もこれを認めた」とし、「協議の結果、本日2025年10月18日で契約解除処分といたしました」と知らせた。



グループとして新体制になったばかりのタイミングだった。「『改めて気を引き締めて活動していこう』と団結した矢先の出来事であり、運営一同も失望を禁じ得ません」とガックリ。20代後半の当該男性ファンに対しては「未成年である本人（星宮）に対し、巧妙に接近しグループの信用を著しく毀損した当該者に対し、社会的通念上も断じて許されるものではなく、強い憤りを感じます」と厳しく非難した。



さらに、この男性ファンに対しては「法的措置を含めた責任の追及を検討」していることも公表。また「当該人物は繋がり行為の常習犯であるという報告があります」と知らせ、「他グループ運営様には再発に対して注意していただきたく情報提供が可能です」「常習者に二度とこのような事を起こさせない為に、必要があればお問い合わせください」と他グループへも注意喚起していた。



（よろず～ニュース編集部）