¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡õ»³ÅÄ°ÉÆà¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡È¤ª¤â¤Á¥Ý¡¼¥º¡É¤Ë´ÑµÒÌåÀä¡¡½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÎÄ¹Èø¤ÏÆÈÆÃ¥³¥á¥ó¥È
¡¡24Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¡Ê24Æü¸ø³«¡Ë¤ÎW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤ÈÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥á¥í¤¹¤®¤ë⋯¡ª¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¹ß¤ëÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡¢»³ÅÄ°ÉÆà
¡¡Ä¹Èø¤È»³ÅÄ¤Ï¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¡Ö¤»¡¼¤Î¤Ã¡ª¡×¤È¹ç¤ï¤»¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤¿¤ò¤Ä¤Þ¤à¡É¤ª¤â¤Á¥Ý¡¼¥º¡É¤òÈäÏª¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿´î¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤¬½é¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹Èø¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ÛÄ¥µ¤Ì£¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼ÐÀþÆ²Íµª»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤Î¿Íµ¤Îø°¦¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæË¾¡Ê¤ß¤ä¤ß¤Í¡¦¤Î¤¾¤à¡Ë¤òÄ¹Èø¤¬¡¢µÜÎæ¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢½éÎø¤ËÍî¤Á¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë´ó²Ï·Ê¡Ê¤è¤¹¤¬¡¦¤±¤¤¡Ë¤ò»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡£2¿Í¤Î¶¦±é¤ÏAmazon¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡ØHOMESTAY¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢·à¾ìÍÑ±Ç²è¤Ç¤Î¶¦±é¤ÏËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
