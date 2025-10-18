¸¤¤¬»à¤ÌÁ°¤Ë¡Ø»ô¤¤¼ç¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ù¿´Íý£´Áª¡¡°¦¸¤¤È¤Î¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤ªÊÌ¤ì¤Î»ÅÊý¤Þ¤Ç
¸¤¤¬»à¤ÌÁ°¤Ë¡Ø»ô¤¤¼ç¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ù¿´Íý£´Áª
¸½Âå¤Ï²°Æâ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¤¤¬ÂçÈ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢»à¤ÌÁ°¤Ë»ô¤¤¼ç¤ÎÁ°¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¸¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÀÎÁ°¤Ï»à¤ÌÁ°¤Ë»ô¤¤¼ç¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸¤¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¸¤¤¿¤Á¤Ï»à¤ÌÁ°¡¢Âç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤ä²ÈÂ²¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¿´Íý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1.Å¨¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦ÌîÀ¸»þÂå¤Î½¬À
¸¤¤¬»à¤ÌÁ°¤Ë»ô¤¤¼ç¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢ÌîÀ¸»þÂå¤ËÇÝ¤ï¤ì¤¿Å¨¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ÆÃç´Ö¤¬½±¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ËÜÇ½Åª¤Ê½¬À¤À¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢»à¤ÌÄ¾Á°¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤Ï¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Å¨¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãç´Ö°Õ¼±¤Î¶¯¤¤¸¤¤¿¤Á¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Ë´í³²¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¼«¤é·²¤ì¤òÎ¥¤ì¡¢¤Ò¤È¤êÀÅ¤«¤ËºÇ´ü¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¸½Âå¤Î¸¤¤¿¤Á¤Ë¤âÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤«¤éËÜÇ½Åª¤ËÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.²ÈÂ²¤Ë¼å¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é
¸¤¤Ë¸Â¤é¤ºÆ°ÊªÁ´ÈÌ¤Ï¡¢Ãç´Ö¤äÅ¨¤Ë¼«Ê¬¤Î¼å¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¼Ô¤Ï½±¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãç´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤ä¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦Àâ¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤Ç¤â²ÈÂ²¤Ë¼å¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ËÜÇ½Åª¤ËÆ¯¤¡¢»à¤ÌÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È»ô¤¤¼ç¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤ê¡¢»Ñ¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.ÀÅ¤«¤Ë°Â¿´¤·¤ÆµÙ¤á¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤¬»à¤ÌÁ°¤Ë»ô¤¤¼ç¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´Íý¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë°Â¿´¤·¤ÆµÙ¤á¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿·ë²Ì¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¤½¤Ð¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¾§¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Î¸¤¤¿¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÍýÍ³¤âÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Î¼«Ê¬¤¬ºÇ¤â°Â¿´¤·¤Æ¡¢µï¿´ÃÏÎÉ¤¯²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÉáÃÊ»ô¤¤¼ç¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢Ï·¸¤¤Ë¸Â¤é¤ºÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
4.»ô¤¤¼ç¤òÈá¤·¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é
¸¤¤Ï»ô¤¤¼ç¤Î´¶¾ð¤ò»¡¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤¬Èá¤·¤à¤È¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»à¤ÌÁ°¤â²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë»ô¤¤¼ç¤òÈá¤·¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤¬Èá¤·¤ó¤À¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¸¤¤Ï¤½¤Î´¶¾ð¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¼«Ê¬¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»à¤Ì»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¾§¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Ç¤Ï»ô¤¤¼ç¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¬¤ë¸¤¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦Àâ¤â
¸¤¤¬»à¤ÌÁ°¤Ë»ô¤¤¼ç¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´Íý¤È¤·¤Æ¡¢ÌîÀ¸»þÂå¤Î½¬À¤ÎÌ¾»Ä¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀÎÁ°¤Ï¡¢¸µÌî¸¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²°³°¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤·¤Æ¤Î½¬À¤¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤â¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Î¸¤¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë²°Æâ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»à¤ÌÁ°¤Ë»ô¤¤¼ç¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸¤¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¡ÖºÇ´ü¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¸¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤È¤Î¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤ªÊÌ¤ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È
°¦¸¤¤È¤ÎºÇ´ü¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°¦¸¤¤¬¥·¥Ë¥¢´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¾¯¤·¤º¤Ä½ª³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤¬»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤«¡¢¤Þ¤¿°¦¸¤¤ò¤É¤³¤Ç´Ç¼è¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ´ü¤Î»þ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ç¼è¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤á²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤ªÊÌ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ºÇ´ü¤Î´Ç¼è¤êÊý¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í¤¨Êý¤¬Âç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ´ü¤Þ¤Ç¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÏÉÂ±¡¤Ç¡¢ºÇ´ü¤Ï²ÈÂ²¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é´Ç¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç´Ç¼è¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¸¤¤¬»à¤ÌÁ°¤Ë»ô¤¤¼ç¤«¤éÎ¥¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿´Íý¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï²È¤ÎÃæ¤Ç´Ç¼è¤ë¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ´ü¤Î½Ö´Ö¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ç¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤«¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)