¹âÎð¼Ô¤¬¥¹¥Ýー¥ÄÅùÄÌ¤¸¸òÎ®¡Ä¡Ø¤Í¤ó¤ê¤ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ù´ôÉì¤Ç³«Ëë ÉË»Ò¤µ¤Þ¡ÖÄ©Àï¤·³Ú¤·¤à»ö¤¬³§¤µ¤ó¤ÎÄ¹¼÷¤ÎÈë·í¤È´¶¤¸¤ë¡×
¡¡Á´¹ñ¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤¹¤ë¡Ö¤Í¤ó¤ê¤ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤¬10·î18Æü¡¢´ôÉì¸©¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Í¤ó¤ê¤ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é60ºÐ°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤äÊ¸²½³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡18Æü¡¢´ôÉì»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Áí¹ç³«²ñ¼°¤Ë¤Ï¡¢½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤é¤ª¤è¤½1Ëü3000¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢»°³ÞµÜÉË»Ò¤µ¤Þ¤â½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉË»Ò¤µ¤Þ¡§
¡Ö¿·¤·¤¤»ö¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»ö¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÄ¹¼÷¤ÎÈë·í¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Í¤ó¤ê¤ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¤ä¥²ー¥È¥Üー¥ë¤Î¤Û¤«¡¢ÇÐ¶ç¤ä¥«¥ë¥¿¤Ê¤É56¼ïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¤Î¤Ù60Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£