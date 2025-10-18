¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Û¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡õ¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¡¡È¤¢¤µ¤æ¤¡É¤¬¥É¥é¥Þ¡Ø£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç¡Ù¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¿å¥É¥é25¡Ø£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season£²¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼1¡§00¡Ë¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¤È¿·¸¶ÂÙÍ¤¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶ðÌÚº¬°ªÂÁ¡õ¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¢¡È¤¢¤µ¤æ¤¡É¥³¥ó¥Ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡ª
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Îß·×165ËüÉôÄ¶¤¨¤Î²ÆÌî´²»Ò»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾ºî¡£2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Á°ºî¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤ÍÆ»Ñ¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î±©»³Ëã¿å¡Ê¤Ï¤ä¤Þ¤¢¤µ¤ß¡¿¶ðÌÚº¬¡Ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¡ØÃë¤Î¤æ¤á¡Ù¤Ç¤Î±©»³¤ÎÁê¼êÌò¤ËÂçÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¿·¿ÍÇÐÍ¥¡¦ÇòºêÍ³´ô¡Ê¤·¤é¤µ¤¤æ¤¡¿¿·¸¶¡Ë¤¬Èþ¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤Îø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò½ö¾ðÅª¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢·ÝÇ½³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2¿Í¤ÎÀÚ¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤ÎøÊª¸ì¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£W¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤·¡¢Î¾ÊÒ»×¤¤¤ÎËö¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¶âÈ±¤¬±Ç¤¨¤ë¶ðÌÚº¬¤Ï¥é¥Õ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¡¢°ìÊý¤Î¿·¸¶¤Ï¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¾¯¤·¸å¤í¤á¤ËÊâ¹Ô¡£¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ø£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç¡Ù¤Î¡È¤¢¤µ¤æ¤¡É¤¬¸½¼Â¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
