¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÇµÌÚºä46Åû°æ¤¢¤ä¤á¡¢¥³¡¼¥È¤º¤é¤·¤Î¸ª¸«¤»¤ÇÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡¡¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÌ¥ÏÇ¤Î¾Ð¤ß
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÎÅû°æ¤¢¤ä¤á¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤Û¤ì¤Ü¤ì⋯¾åÉÊ¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Åû°æ¤¢¤ä¤á
¡¡Åû°æ¤Ï¡Ø2nd SHOW¡Ù¤Î¡Örienda¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥³¡¼¥È¤ò¤º¤é¤·¸ª¤ò¸«¤»¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°ìÌÌ¤âÈäÏª¤·¡¢Ì¥ÏÇ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
