¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï£±£¸Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂçÁêËÐ¡¡£é£î¡¡¥í¥ó¥É¥ó¡¡¥ì¥É¥ó¥Û¡¼¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤¿¼ã¸µ½Õ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿Ëë¼ã¸µ½Õ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥É¥ó¥Û¡¼¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤»Ô¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç²°Æâ·¿¡£±Ç²è¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡×¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼ã¸µ½Õ´ØÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡¡¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ÎÀ»ÃÏ½äÎé¡¡³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¾Ð´é¤¬¤Þ¤¿ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¥í¥±ÃÏ¤Ç¤¹¤Í¡¡¤µ¤¹¤¬¥Ï¥ê¥Ý¥¿¹¥¤¤Ê¼ã¸µ½Õ´Ø¡×¡Ö¸µ½Õ´Ø¡Á¤ï¤¯¤ï¤¯¤¬Þú¤ß½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¤È¤Æ¤â¤è¤¤¼Ì¿¿¡Á¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ËâË¡»È¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥À¥¤¥¢¥´¥ó²£Ãú¡ª¥Ï¥ê¥Ý¥¿¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼ã¸µ½Õ´Ø¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£