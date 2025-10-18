ËÜÊÂ·ò¼£»á¡¡60Âæ°Ê¾å¤Î¼Ö¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡ºÇÃ»¤Ï2¥«·î¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½GK¤ÎËÜÊÂ·ò¼£»á¡Ê61¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖÅÚ²°·½»Ô¤Î¤¯¤ë¤Þ¤ÎÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¡¡¸å8¡¦00)¤Ë½Ð±é¡£¼Ö¤ò60Âæ°Ê¾å¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÈÖÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¼êÊü¤·¤¿¼Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Àè½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î½Ð±é¤Ç¡¢Àè½µ¤Ë¤Ï18ºÐ¤ÇÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤ÆÆü»º¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢½ê»ý¤·¤¿¼Ö¤Ï60Âæ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¿·¼Ö¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖÁá¤¯Ë°¤¤Á¤ã¤¦¼Ö¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ËÜÊÂ»á¤Ï¡Ö2¥«·î¤°¤é¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¶Ã¤¯ÅÚ²°·½»Ô»á¤Ë¼Ö¼ï¤Ï¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥«¥Þ¥íSS¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¶á½êÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼ÊÑ¤¨¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¥¹¥Ã¥²¥¨²»ÌÄ¤ê¤À¤·¤Æ¡£¼Ö²°¤µ¤ó¤«¤é2¥¥í¤¯¤é¤¤²»Ê¹¤³¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤³¤ì¶á½êÌÂÏÇ¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾´É¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ç¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤ÈÅÚ²°»á¤â¡Ö¤½¤ê¤ã¥À¥á¡£2¥«·î¡¢½»Ì±¤¬¤è¤¯²æËý¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºÇÄ¹¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÎTT¥¯¡¼¥Ú¤Î2Ç¯¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö·Á¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£·ë¹½Áö¤ì¤½¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡ÂçÂÎ¤Î¼Ö¤Ï1Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÇÇã¤¤´¹¤¨¤ë¤È¤·¡¢¡Ö3Âæ»ý¤Á¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¡¢¥Ù¥ó¥Ä¤ÎS¡¢¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖÂçÀ®¸ù¤Î¿ÍÀ¸¡£Á´ÉôÆ´¤ì¤Î¼Ö¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¤·¤²¤Î½¨°ì»á¤Î¥¢¥Ë¥á¡ÖÆ¬Ê¸»úD¡×¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¿¤á¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¤Þ¤¿ËÜÊÂ»á¤Ï¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¤È2020Ç¯¤Ë·ëº§¡£2023Ç¯2·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹½÷¤Ï¤Þ¤À2ºÐ¤Î¤¿¤á¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼Åª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£