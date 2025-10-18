ÅìµþÇÀÂç¡¢£±ÉÃº¹¤ÎÈ¢º¬Í½ÁªÍî¤Á¤«¤é£±Ç¯¡Ä¥¨¡¼¥¹Á°ÅÄÏÂËà¡Ö¤¢¤Î£±ÉÃ¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¡×°ÕÃÏ¤ÎÎÏÁö
¡¡Î¦¾å¡¦Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥ÁöÍ½Áª²ñ¡Ê£±£¸Æü¡¦Î¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¡½¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¡Ë¡½¡½¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¹»¾å°Ì£±£°¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤Ç¾å°Ì£±£°¹»¤¬ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±°ÌÃæ±û³Ø±¡Âç¤Ï£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÄÌ²á¤Ç¡¢£µ°ÌÅì³¤Âç¤È£¶°ÌÅìÇÀÂç¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜÂç²ñ¤ØÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡££±£°°Ì¤ÏÎ©Âç¤¬³ê¤ê¹þ¤ß¡¢£±£±°ÌË¡Âç¤Ï£±£·ÉÃº¹¤ÇÍîÁª¤·¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ï£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÀÄ³ØÂç¤Ê¤É¥·¡¼¥É£±£°¹»¤È¡¢Í½Áª²ñÇÔÂà¹»¤ÎÁª¼ê¤ÇÊÔÀ®¤¹¤ë´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Î·×£²£±¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ³«»Ï»þ´Ö¤òÌó£±»þ´ÖÁá¤á¡¢¸áÁ°£¸»þÈ¾¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¤ÎÁö¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥ÈÊ³µ¯
¡¡£±ÉÃº¹¤Î¼¡ÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÎÞ¤ËÊë¤ì¤Æ¤«¤é£±Ç¯¡£ÅìÇÀÂç¤¬Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë£³°Ì¤ÈÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÎÏ¤ò»ý¤ÄÁ°ÅÄÏÂËà¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤ÏÇÙµ¤¶»¤Ç·ç¾ì¡£¡Ö²ù¤·¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¡×¡£º£²ó¤â¸Î¾ãÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤Î£±ÉÃ¤òÀäÂÐ¼è¤êÊÖ¤¹¡×¤È½øÈ×¤«¤éÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤òÁè¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÈ×¤Ç¼ºÂ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±»þ´Ö£²Ê¬£±£²ÉÃ¤Ç¸Ä¿Í£±£´°Ì¤ÈÂç¹õÃì¤Î¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎý½¬¤ÎÂ¿¤¯¤òÀèÆ¬¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤³¤¦¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ªËÜ¹Ò´õ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢¸¶ÅÄÍÎÊå¡Ê£´Ç¯¡Ë¤â¸Ä¿Í£²£°°ÌÂæ¤Î²÷Áö¡££±»þ´Ö£³Ê¬Ì¤Ëþ¤ÏºÇÂ¿¤Î£´¿Í¤È¡¢Á°ÅÄ¤ËÂ³¤¯¼çÎÏµé¤ÎÌö¿Ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¿û¸¶¾º¿¿¼ç¾¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯¤ÎÍ½Áª²ñ¤ò»×¤¤½Ð¤»¤È¡¢¸ß¤¤¤Ë¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â½Ð¤·¹ç¤¤¡¢Îý½¬¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤ÎÉüµ¢¤È¡¢Íê¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¼çÎÏ¤¿¤Á¡£³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈ¢º¬Ï©¤ËÄ©¤à¡£¡Ê°æ¾å·ÉÍº¡Ë