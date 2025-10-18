¡Ú´Á»ú¥¯¥¤¥º¡Û¡Ö²±¹å¡×or¡Ö²¯¹å¡×Àµ²ò¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©·ã¥à¥ºÌäÂê¡ª
ÉáÃÊ¤è¤¯»È¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö²±¹å¡×or¡Ö²¯¹å¡×Àµ¤·¤¤¤Î¤Ï¡©
¡Ö²±¡×¤È¡Ö²¯¡×¤ÏÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ö²±¹å¡×¤È¡Ö²¯¹å¡×¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö²¯¹å¡Ê¤ª¤Ã¤¯¤¦¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
²¯¹å¤È¤Ï¡¢¤á¤ó¤É¤¦¤Çµ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤µ¤Þ¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¿´¿È¤¬¤À¤ë¤¯¡¢°ÕÍß¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Öµ¤ÎÏ¤¬Í¯¤«¤º¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤â²¯¹å¤À¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
