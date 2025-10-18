âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡ÖµÕ¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë´¶¼Õ¡¡ÎØÅç»Ô¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡
ÇÐÍ¥âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ê25¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç¡¢±Ç²è¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡×¡ÊÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¡¢11·î14Æü¸ø³«¡Ë¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢inÎØÅç¡ÁÇ½ÅÐ¤Ë¸µµ¤¤ò¡Á¡×¤Ë¡¢¼ç±é¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
âÃ±ÉÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢»£±Æ¾ì½ê¤À¤Ã¤¿Æ±»Ô¤ÎÄ«»ÔÄÌ¤ê¤ò´Ü¤é¤ÈË¬¤ì¤¿¤ê¡¢»î¼Ì²ñ¤Î²ñ¾ì¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤Î¹»Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1Æü¸ÂÄê¤Î¡ÖÇ½ÅÐ¡¦Ê¡¹¬¡Ê¤Õ¤Ã¤³¤¦¡Ë¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
Ä«»ÔÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¡ÊÈï³²¤Î¡ËÁ´ËÆ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤¤¤í¤¤¤íÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»î¼Ì²ñ¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ºòÆü¡¢¤³¤Î½àÈ÷¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¤Û¤«¡¢Èø¾åâÃ½¨¡¢¹õÅç·ëºÚ¡¢ºØÆ£¹©¡¢ºûÌî¹â»Ë¡¢Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÄ¾Á°¤Î23Ç¯11¡Á12·î¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£