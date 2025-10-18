¡Ú¥¢¥¤¥Ó¡¼S¡Û½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤ò¥¢¥ó¥É¥¥¡¼¥ê¥ë¤¬À©¤¹
¡¡10·î18Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦¥¢¥¤¥Ó¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊL¡¦2ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¼Ç1800m¡Ë¤Ï¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¢¥ó¥É¥¥¡¼¥ê¥ë¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¡¼¥È¥Ð¡¼¥¼¥ë¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦µÜÅÄ·É²ð¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥â¥Î¥Ý¥ê¥ª¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:46.8¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¢¥ó¥É¥¥¡¼¥ê¥ë¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Ê¤É¸å¤ÎÂç³èÌöÇÏ¤òÇÚ½Ð¤·¤¿½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¡£Æ»Ãæ¤ÏÆ¨¤²ÇÏ¤¬¤ä¤äÈô¤Ð¤¹Ãæ¤Ç¡¢Î¥¤ì¤¿2ÈÖ¼ê¤ò¥¡¼¥×¡£¥¹¥í¡¼¤ÎÄ¾Àþ¾¡Éé¤Ç¡¢ºä¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éÀèÆ¬¤ËÊÂ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ¯¤ä¤«¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥É¥¥¡¼¥ê¥ë¡¡3Àï2¾¡
¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë
Éã¡§¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢
Êì¡§¥¢¥ó¥É¥é¥¹¥Æ
ÊìÉã¡§¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë
ÇÏ¼ç¡§¼ÒÂæ¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹
À¸»º¼Ô¡§¼ÒÂæ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥óÇòÏ·¥Õ¥¡¡¼¥à
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥¢¥ó¥É¥¥¡¼¥ê¥ë
2Ãå¡¡¥¢¡¼¥È¥Ð¡¼¥¼¥ë
3Ãå¡¡¥â¥Î¥Ý¥ê¥ª
4Ãå¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥×¥ê¥¨¡¼¥ë
5Ãå¡¡¥Þ¥¤¥Í¥ë¥·¥ó¥Ù¥ê¥ó
6Ãå¡¡¥ë¡¼¥¸¥å¥«¥ë¥Ç¥¢
7Ãå¡¡¥³¥¹¥â¥®¥¬¥ó¥Æ¥£¥¢