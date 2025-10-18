¥ª¥ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î¡È¶ìÇº¡É¡Ö¾ï¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡Âç»ö¤Ê³ÑÅÙ¡Ä½Å¤Í¤¿»î¹Ôºø¸í
¡ÖBsGravity¡×¤ÎRYUTO¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤Î¥Á¥¢¥Á¡¼¥à¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Î2026Ç¯ÅÙ¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤¬Â³¡¹¤È³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¸½ºß³ÆµåÃÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥À¥ó¥¹¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBsGravity¡Ê¥Ó¡¼¥º¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡Ë¡×¤ÎRYUTO¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Âé¸ïÌ£¡¢³èÆ°¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡BsGravity¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê2014Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¡ÖBsGirls¡×9¿Í¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖBsGuys¡×5¿Í¤«¤é¤Ê¤ë·×14¿Í¤Î¥×¥íÌîµå³¦½é¤ÎÃË½÷º®À®¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¡£
¡¡RYUTO¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¸³¤·BsGravity¤Ë²ÃÆþ¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃË»Ò¿·ÂÎÁà¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿RYUTO¤µ¤ó¤Ï¡¢¶¥µ»¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö±þ±ç¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÎÏ¡×¤ò¼Â´¶¤·¡¢BsGravity¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î±þ±ç¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡×¤À¤È´¶¤¸¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³èÆ°¤Î¼ç¤ÊÉñÂæ¤Ï360ÅÙ´ÑµÒ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¡£¡Ö¾ï¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂç·¶ºÀ¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ï²¿¤«¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï°ã¤¦¸ÄÀ¤ò¤É¤¦½Ð¤»¤ë¤Î¤«¤òÌÏº÷¤¹¤ëÆü¡¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶À¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤¬°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤Î»ÅÁð¤ò¤·¤¿¤È¤¤ËÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤¹¤Î¤«¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ä¶¯¤ß¤òµÒ´ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ð¸³¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡RYUTO¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥×¥íÌîµå³¦¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Âé¸ïÌ£¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö°ìÈÖ¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¶á¤¯¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÎÁª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢»î¹çÁ°¤Î±ß¿Ø¤Ç¤ÎÀ¼½Ð¤·¤¬Ä¾ÀÜÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â±þ±ç¤Ëµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë